Найдешевші авто в СРСР: хто на них їздив і як виглядали

У списку не тільки Москвич

У СРСР майже кожна сім'я хотіла мати власне авто, але тоді ринок існував за нерівноцінними правилами, тому навіть на доступні машини були черги. Щоправда, пільгові категорії отримували автівки швидше, але здебільшого це були дешеві моделі.

"Телеграф" розповість про найдоступніші машини в СРСР, а також хто їх отримував. Зауважимо, що наявність машини в радянські часи була неабиякою розкішшю.

Запорожець ЗАЗ-968

Це авто випускалося з 1971 по 1994 рік. Згодом на ринку з'явився більш комфортний варіант ЗАЗ-965, тоді його вартість становила близько 3500 рублів. Зазвичай власниками цієї машини були робітники, колгоспники і молоді спеціалісти. Деякі з цих категорій отримували авто за державними програмами, попередньо вичекавши чергу в кілька років.

Запорожець ЗАЗ-968

Москвич-412

Ця машина була дорожчою за Запорожець і коштувала понад 5 000 рублів. Для порівняння, середній рівень зарплати в ті часи був десь 100-200 рублів. Москвич випускався з 1967 по 2001. Радянські люди цінували ці автівки за їх міцність, а деякі версії навіть експортували за кордон. Придбати Москвич в СРСР могли не всі, зазвичай він з'являвся у працівників великих підприємств, військових та тих, хто їздив на заробітки.

ВАЗ-2101 ("Копійка")

Це одна з найвідоміших моделей радянського авто, яка вироблялась з 1970 по 1988 рік. Вартість "Копійки" становила близько 5500 рублів.

Ця модель була популярна серед висококваліфікованих фахівців, військових, партійних працівників та жителів великих міст. Однак на неї завжди були чималі черги, які подекуди тривали роками.

ІЖ-2125 "Комбі"

Ця автівка одна з найдорожчих у доступному сегменті, випускалась з 1973 по 1997 рік. "Комбі" частіше за все купували працівники заводів та великих підприємств. Її вартість становила 6 тисяч рублів. Ця модель була доволі містка, але не така популярна, як "Копійка".

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