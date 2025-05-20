Цей шкідник знищить ваш город: як вигнати його назавжди без хімії та витрат (відео)

Як відлякати слимаків домашніми засобами

Останні два тижні Україну заливають рясні дощі, і це створює ідеальні умови для масового розмноження слимаків на городах та присадибних ділянках. Ці шкідники здатні за короткий час завдати серйозної шкоди врожаю, бо знищують молоді паростки та листя рослин.

Спеціалізовані засоби проти слимаків часто коштують чимало і втрачають ефективність після першого дощу. Утім, існує значно дешевший та екологічний спосіб боротьби з цими шкідниками. Як показує український господар у TikTok, звичайна кавова гуща може стати чудовим засобом проти слимаків. Чоловік заявляє, що ці шкідники буквально тікають від розсипаної навколо рослин кавової гущі.

Для використання цього методу достатньо збирати в окрему ємність залишки кави після заварювання або висипати відпрацьовану гущу з кавової машини. Після висихання гущу розсипають навколо грядок тонким шаром, створюючи фізичний бар'єр для слимаків.

Ефективність кавової гущі проти слимаків пояснюється кількома факторами. Насамперед кофеїн та інші сполуки, що містяться в каві, діють на слимаків як природні репеленти. Крім того, шорстка текстура висушеної кавової гущі неприємна для м'якого тіла слимаків, через що вони уникають контакту з таким покриттям. Крім того, кавова гуща також є цінним органічним добривом, багатим на азот. Тож окрім захисної функції, вона поступово розкладається і збагачує ґрунт поживними речовинами.

Нагадаємо, за рослину, яка зараз є на кожному городі, платили коровами і карали у разі контрабанди. За фунт (приблизно 410 грамів) ревеню в 1740-х роках платили 5 рублів, що дорівнювало вартості двох корів.