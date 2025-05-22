На спеку не розраховуйте: якої погоди очікувати на вихідних

Буде плюсова температура, але природне явище зіпсує вам плани

Погода в Україні зараз тепла, особливих опадів немає. Проте на вихідних є ймовірність дощів з грозами.

"Телеграф" розповість, яка буде погода. Мова йде за 24 та 25 травня.

Погода в Україні 24 травня

За даними метеорологічного сайту 24 травня в Україні очікується мінлива погода з різними погодними умовами залежно від регіону. Як показує карта опадів Ventusky, найінтенсивніші дощі можуть охопити західні області та частково центр країни. Особливо сильні опади очікуються в районі Львівської, Тернопільської та Хмельницької областей, а також частково захоплять північно-західну частину країни.

Можливість опадів в Україні 24 травня

Прогнозується гроза, що простягатиметься з північного сходу на південний захід через центральні області. Найбільша ймовірність гроз спостерігається в районі Черкаської, Кіровоградської та частково Київської областей.

А ось за даними Українського гідрометеорологічного центру, 24 травня на відміну від даних Ventusky, офіційний метеорологічний центр не прогнозує значної грозової активності, обмежуючись прогнозом дощу та мінливої хмарності.

Температурний режим 24 травня демонструє чіткий градієнт із заходу на схід. На заході буде найпрохолодніше: у Львові очікується +7, у Тернополі +9, у Чернівцях +11. Центральні регіони матимуть помірну температуру: Київ +19, Житомир +15, Черкаси +19. Найтепліше буде на сході та півдні країни, де температура сягатиме +20-21. У Харкові очікується +20, у В Одесі температура складе +16 градусів тепла.

Погода в Україні 25 травня

За даними сайту Ventusky, у неділю, 25 травня, в Україні очікуються значні опади. На карті чітко видно зони опадів, позначені кольоровими плямами, що простягаються через центральну та південну частини країни.

Очікуються опади в районах південно-західної України, де на карті видно яскраво-жовті та зелені зони. Це свідчить про дощі.

Можливі опади в Україні 25 травня

Також у неділю, 25 травня, Ventusky прогнозує грозу. Явище можу бути в південно-західному регіоні та вздовж центральної смуги країни. Про це свідчать яскраві кольорові зони на карті опадів. Цікаво, що Укргідрометцентр також прогнозує дощі на цей день, але в їхньому прогнозі не згадуються грози, які чітко видно на карті Ventusky.

Грози в Україні 25 травня

У західних регіонах України очікується прохолодна погода з температурою 9-12 градусів тепла. У центральній частині країни температура буде помірною і становитиме 16-18 тепла. Східні області будуть значно теплішими з показниками від +19 до +21 градусів тепла. На півдні України переважатиме тепла погода з температурою 17-21 градусів. Найтепліше буде на південному сході, де термометри показуватимуть до +21. Північні регіони матимуть помірні температури близько 11-19 градусів тепла.

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