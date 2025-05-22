Секрет хрущовки: навіщо в СРСР у квартирах ставили дві вхідні двері

З початку будівництва хрущовок у них були одні дерев’яні двері, але потім мешканці стали скаржитися на дискомфорт

У Радянському Союзі у квартирах хрущовок однією з особливостей була наявність двох вхідних дверей. Багато хто, до речі, це рішення переніс із собою і в наш час. Однак мало хто знає, навіщо насправді багато років тому вигадали ставити саме дві двері.

Хрущовки в СРСР зводилися з метою термінового вирішення житлового питання, адже чисельність населення збільшувалася, а доступне житло було конче потрібне. Ці будинки мали досить просту архітектуру, але все ж таки вони мали ряд своїх особливостей.

Одна з незвичайних деталей — дві вхідні двері. Хоча спочатку передбачалося, що будуть тільки одні двері, але вони не забезпечували належну теплоізоляцію, і холодне повітря безперешкодно проникало до квартир.

У зимовий період це давало великий дискомфорт мешканцям хрущовок, адже вони замерзали у власних квартирах. Для покращення ситуації мешканці намагалися обшивати двері різними матеріалами: поролоном чи дермантином.

Цей метод не рятував, тому від мешканців продовжували надходити скарги. Тоді влада прийняла рішення про зміну конструкції вхідних дверей. Таким чином стали встановлювати по два вхідні двері й це дало свої плюси — між дверима утворювався повітряний прошарок, який служив природним ізоляційним шаром, зменшуючи втрати тепла.

Ще одна причина полягала у недостатній звукоізоляції. Після появи других дверей мешканці перестали відчувати дискомфорт від звуків, що долинали з під’їзду, розмови сусідів та інших шумів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому в СРСР двері відчинялися всередину. На це було одразу кілька причин.