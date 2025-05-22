Була у кожній квартирі, а тепер коштує тисячі: раритет часів СРСР, який може бути у вас на дачі

Така річ була у кожній квартирі

Звичайна радянська настільна лампа у формі грибочка може коштувати кілька тисяч гривень. Такий раритет легко знайти в старих речах бабусь та дідусів або випадково натрапити на дачі.

Українець продає антикварну лампу часів СРСР за 4600 гривень на сайті оголошень OLX. Власник зазначає, що предмет залишився від діда і все ще працює.

Настільна лампа має характерну форму грибочка з пластмасовим зеленим плафоном та ніжку "під камінь". У Радянському Союзі випускали такі моделі різних кольорів — червоні, жовті та інші відтінки. Колись подібні світильники стояли практично в кожній радянській квартирі.

Зараз ці прості побутові предмети перетворилися на справжні раритети. Колекціонери готові платити чималі суми за збережені екземпляри радянського дизайну. Особливо цінуються лампи в хорошому стані, які зберегли первісний вигляд та функціональність. До речі, ціна на такі речі постійно зростає через їхню рідкість та попит серед любителів вінтажу.

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