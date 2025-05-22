Виводимо кульбаби з городу: перевірені лайфхаки дачникам

Зауважимо, що повністю позбутися кульбаб на ділянці неможливо

Хоча кульбаба має чимало корисних властивостей, її часто вважають бур’яном, який швидко заповнює всю ділянку, якщо його не контролювати. Це пов’язано з тим, що кульбаба легко розмножується і активно поширюється, захоплюючи нові території.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про те, як можна вивести рослину зі своєї дачі.

Механічні способи

Регулярно косіть кульбаби, бажано 1-2 рази на тиждень, зрізуючи їх якомога ближче до землі. Це ослабить рослину, особливо якщо косити до того, як вона встигла розсіяти насіння. Після скошування обов’язково збирайте зрізані рослини, щоб насіння не розлетілося.

Викорчовуйте кульбаби за допомогою вузьких лопат або спеціальних інструментів для видалення бур’янів з коренем.

Хімічні методи

Якщо бур’ян дуже багато, використовуйте післясходові гербіциди, щоб знищити надземну частину рослин до дозрівання насіння. Осіннє застосування гербіцидів малоефективне, бо рослини гальмують ріст перед зимою. Гербіциди вбивають не лише кульбаби, а й інші рослини, тому їх треба застосовувати обережно.

Народні методи

Посипання мукою, сіллю, поливання окропом або соляною кислотою малоефективні й можуть бути шкідливими для рослин і людини. Отже, краще уникати таких способів.

Зауважимо, що повністю позбутися кульбаб на ділянці неможливо. Насіння рослини розноситься вітром на великі відстані, і навіть якщо вдасться очистити певну територію, нові паростки можуть з’явитися через насіння, що прилітає з сусідніх територій.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися бур’янів на доріжках та бруківці у дворі.