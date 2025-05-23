Рус

Пес став зіркою інтернету завдяки незвичайному таланту (відео)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Собака розчулив мережу своєю здатністю
Собака розчулив мережу своєю здатністю. Фото Колаж "Телеграфу"

Відео вже підкорило серця тисяч користувачів

Власники собак уже давно запустили у мережі новий тренд, де їхній домашній улюбленець показує здатність стріляти резинками. Такі ролики набирають величезну кількість переглядів, а самі пси зі своєю суперздатністю викликають у людей розчулення.

Відповідне відео з вівчаркою зараз поширюється мережею. Собака, стоячи на задніх лапах, попадає резинками прямо в ціль.

Що цікаво, на першому ролику на лапі тварини є якийсь спеціальний пристрій, який тримає резинку. А на другому пес стріляє їй вже самотужки.

У коментарях користувачі вже встигли пожартувати, що пес з такою здатністю став би в пригоді в одній з українських військових бригад.

Зазначимо, що раніше в соцмережах з’являлося багато подібних роликів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зухвалі качки наводять шурхіт в одному з українських міст. На відео видно, що птахи гуляють у клумбах та шукають, що поїсти. Зауважимо, що птах, який має яскраве забарвлення та зелені смужки на голові, — це самець, а ось коричнева качка — самка. До того ж складається враження, ніби самець трохи шкутильгає, можливо, десь травмувався.

Теги:
#Відео #Собака #Курйоз #Вівчарка