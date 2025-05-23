Пес став зіркою інтернету завдяки незвичайному таланту (відео)

Відео вже підкорило серця тисяч користувачів

Власники собак уже давно запустили у мережі новий тренд, де їхній домашній улюбленець показує здатність стріляти резинками. Такі ролики набирають величезну кількість переглядів, а самі пси зі своєю суперздатністю викликають у людей розчулення.

Відповідне відео з вівчаркою зараз поширюється мережею. Собака, стоячи на задніх лапах, попадає резинками прямо в ціль.

Що цікаво, на першому ролику на лапі тварини є якийсь спеціальний пристрій, який тримає резинку. А на другому пес стріляє їй вже самотужки.

У коментарях користувачі вже встигли пожартувати, що пес з такою здатністю став би в пригоді в одній з українських військових бригад.

Зазначимо, що раніше в соцмережах з’являлося багато подібних роликів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зухвалі качки наводять шурхіт в одному з українських міст. На відео видно, що птахи гуляють у клумбах та шукають, що поїсти. Зауважимо, що птах, який має яскраве забарвлення та зелені смужки на голові, — це самець, а ось коричнева качка — самка. До того ж складається враження, ніби самець трохи шкутильгає, можливо, десь травмувався.