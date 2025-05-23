Рус

Як у СРСР боролись із плямами: рецепти, які досі працюють

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Білі речі випрати було важко, їх виварювали, перед тим вивівши плями Новина оновлена 23 травня 2025, 12:30
Білі речі випрати було важко, їх виварювали, перед тим вивівши плями

У радянських квартирах не було плямовивідників, зате були гас, скипидар і зубний порошок

Маючи обмежений доступ до побутової хімії, люди в Радянському союзі використовували те, що було під рукою. І часто досягали результату не гіршого за нинішні дорогі засоби.

"Телеграф" нагадує популярні способи відіпрати різні типи плям — залежно від того, чим вони утворені. Сучасна побутова хімія дає більше можливостей, а от в СРСР доводилось використовувати часто такі засоби, які могли утворити ще гірші плями, наприклад скипидар чи гас.

Як видаляли плями в СРСР

  • Жовті плями на білому замочували у розчині лимонної кислоти (1 ст. л. на склянку води), після чого полоскали в холодній воді.
  • Плями від поту прибирали пастою: ½ склянки харчової соди, 1 столова ложка солі, 1 столова ложка перекису водню. Наносили на речі на 20 хвилин, потім обережно втирали щіткою та прали.
  • Плями від трави прибирали оцтом. Змішували 1 до 1 з водою, наносили на пляму та залишали на 10-15 хвилин. Потім — промивання теплою водою.
  • Жирні плями засипали крейдою, тальком або зубним порошком, залишали на кілька годин, а потім витрушували і прали.
  • Чорнильні сліди заливали теплим молоком або лимонним соком, після чого прали господарським милом.
  • Кава, вино, сік, ягоди теж лишали плями. В такому випадку змішували харчову соду з перекисом водню або нашатирем. Склад наносили точково, перевіряючи дію на непомітній ділянці тканини.
  • Плями від мастила, смоли, фарби прибирали скипидаром або гасом (керосин), які наносили ваткою. Після обробки — ретельне прання із милом, щоб прибрати запах і залишки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі предмети з часів СРСР можуть коштувати чималих грошей. Наприклад, лампа тих часів у справному стані — майже антикваріат.

Теги:
#СРСР #Плями #Побут