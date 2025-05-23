Як у СРСР боролись із плямами: рецепти, які досі працюють

У радянських квартирах не було плямовивідників, зате були гас, скипидар і зубний порошок

Маючи обмежений доступ до побутової хімії, люди в Радянському союзі використовували те, що було під рукою. І часто досягали результату не гіршого за нинішні дорогі засоби.

"Телеграф" нагадує популярні способи відіпрати різні типи плям — залежно від того, чим вони утворені. Сучасна побутова хімія дає більше можливостей, а от в СРСР доводилось використовувати часто такі засоби, які могли утворити ще гірші плями, наприклад скипидар чи гас.

Як видаляли плями в СРСР

Жовті плями на білому замочували у розчині лимонної кислоти (1 ст. л. на склянку води), після чого полоскали в холодній воді.

замочували у розчині лимонної кислоти (1 ст. л. на склянку води), після чого полоскали в холодній воді. Плями від поту прибирали пастою: ½ склянки харчової соди, 1 столова ложка солі, 1 столова ложка перекису водню. Наносили на речі на 20 хвилин, потім обережно втирали щіткою та прали.

прибирали пастою: ½ склянки харчової соди, 1 столова ложка солі, 1 столова ложка перекису водню. Наносили на речі на 20 хвилин, потім обережно втирали щіткою та прали. Плями від трави прибирали оцтом. Змішували 1 до 1 з водою, наносили на пляму та залишали на 10-15 хвилин. Потім — промивання теплою водою.

Жирні плями засипали крейдою, тальком або зубним порошком, залишали на кілька годин, а потім витрушували і прали.

засипали крейдою, тальком або зубним порошком, залишали на кілька годин, а потім витрушували і прали. Чорнильні сліди заливали теплим молоком або лимонним соком, після чого прали господарським милом.

заливали теплим молоком або лимонним соком, після чого прали господарським милом. Кава, вино, сік, ягоди теж лишали плями. В такому випадку змішували харчову соду з перекисом водню або нашатирем. Склад наносили точково, перевіряючи дію на непомітній ділянці тканини.

теж лишали плями. В такому випадку змішували харчову соду з перекисом водню або нашатирем. Склад наносили точково, перевіряючи дію на непомітній ділянці тканини. Плями від мастила, смоли, фарби прибирали скипидаром або гасом (керосин), які наносили ваткою. Після обробки — ретельне прання із милом, щоб прибрати запах і залишки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі предмети з часів СРСР можуть коштувати чималих грошей. Наприклад, лампа тих часів у справному стані — майже антикваріат.