Як у СРСР боролись із плямами: рецепти, які досі працюють
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У радянських квартирах не було плямовивідників, зате були гас, скипидар і зубний порошок
Маючи обмежений доступ до побутової хімії, люди в Радянському союзі використовували те, що було під рукою. І часто досягали результату не гіршого за нинішні дорогі засоби.
"Телеграф" нагадує популярні способи відіпрати різні типи плям — залежно від того, чим вони утворені. Сучасна побутова хімія дає більше можливостей, а от в СРСР доводилось використовувати часто такі засоби, які могли утворити ще гірші плями, наприклад скипидар чи гас.
Як видаляли плями в СРСР
- Жовті плями на білому замочували у розчині лимонної кислоти (1 ст. л. на склянку води), після чого полоскали в холодній воді.
- Плями від поту прибирали пастою: ½ склянки харчової соди, 1 столова ложка солі, 1 столова ложка перекису водню. Наносили на речі на 20 хвилин, потім обережно втирали щіткою та прали.
- Плями від трави прибирали оцтом. Змішували 1 до 1 з водою, наносили на пляму та залишали на 10-15 хвилин. Потім — промивання теплою водою.
- Жирні плями засипали крейдою, тальком або зубним порошком, залишали на кілька годин, а потім витрушували і прали.
- Чорнильні сліди заливали теплим молоком або лимонним соком, після чого прали господарським милом.
- Кава, вино, сік, ягоди теж лишали плями. В такому випадку змішували харчову соду з перекисом водню або нашатирем. Склад наносили точково, перевіряючи дію на непомітній ділянці тканини.
- Плями від мастила, смоли, фарби прибирали скипидаром або гасом (керосин), які наносили ваткою. Після обробки — ретельне прання із милом, щоб прибрати запах і залишки.
Раніше "Телеграф" розповідав, що деякі предмети з часів СРСР можуть коштувати чималих грошей. Наприклад, лампа тих часів у справному стані — майже антикваріат.