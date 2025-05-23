Перевірте балкон. Радянський торшер можна продати за чималі гроші

Він має витончений силует

Чимало радянських речей продають у мережі за величенькі суми грошей. Так, до прикладу, за раритетний торшер з СРСР хочуть понад 4 тисячі грн.

Про це свідчить оголошення з порталу продажу вживаних речей. Зауважимо, що торшер має рожевий колір та характерну бахрому по краях, яка в ті часи вважалась елементом витонченості та смаку.

За словами продавця, цей світильний пристрій у гарному стані, однак потребує ремонту. Адже він не світить, для повноцінної роботи треба замінити деякі елементи.

На фото видно, що тканина зверху на торшері не має плям і фактично не змінила колір за довгий час існування. Основа торшеру виконана з коричневого матеріалу і чимось нагадує стебло бамбука. Вона немає ні подряпин, ні тріщин. Тобто фактично єдиним недоліком торшера є те, що не працює світловий елемент. Однак продавець не вказав дату виготовлення цього виробу та місце.

Нагадаємо, що також продають раритетну радянську настільну лампу, яка була майже в кожній квартирі. Її вартість складає понад 4 600 грн і вона й досі працює. Настільна лампа має характерну форму грибочка з пластмасовим зеленим плафоном та ніжку "під камінь".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні продається цікава колекція механічних годинників.