Як виростити гарні гладіолуси на городі: не проґавте ці важливі поради

Є важливі нюанси, які слід врахувати, щоб квіти виросли великими та красивими

Друга половина весни вважається ідеальною для посадки гладіолусів у відкритий ґрунт. Однак щоб ці незвичайні на вигляд квіти точно радували вас на вашій ділянці, висадити їх потрібно правильно.

Є кілька порад, які допоможуть легко провести процес висадки цих квітів. Про це пише УНІАН.

Процес пророщування потрібно починати за 20-30 днів до висаджування у ґрунт. Спочатку необхідно очистити цибулини від лушпиння і обібрати тільки "здорові" з точками росту (відростки, що знаходяться вгорі).

Перше, що потрібно зробити – знайти самі цибулини. Щоб отримати якісні квіти, варто вибирати посадковий матеріал такого розміру:

2,2 см — 3,8 см;

3,8 — 4,4 см.

Як пророщувати цибулини гладіолусів

Якщо ви хочете використовувати сухий спосіб, необхідно викласти гладіолуси в картонну коробку корінцями вниз і поставте в тепле місце без протягів і світла.

А мокрий спосіб полягає в тому, щоб покласти цибулини на вологу тирсу. Зверху посадковий матеріал потрібно засипати тирсою, просоченою водою.

Цибулини потрібно поставити в освітлене тепле місце. Якщо використовувати мокрий спосіб – цибулини проростуть швидше.

Коли точки зростання будуть приблизно 2 см заввишки, а коріння — 2-3 мм — гладіолуси можна висаджувати.

Важливо додати, що перед тим як садити квіти, потрібно замочити їх у цьому розчині:

марганцівка та борна кислота — по 0,2 г;

мідний купорос — 0,3 г;

нітрат кобальту — 0,1 г;

тепла вода — 1 л.

Цибулини потрібно тримати у розчині від 10 до 12 годин. Завдяки цій суміші рослини будуть здоровими, а квіти – великими.

Як виростити гладіолуси

Коли садити гладіолуси

Найголовніше – це температура ґрунту. Якщо навіть на глибині 15 см вона близько +10 градусів, то можна вже сміливо висадити гладіолуси.

Їх можна починати висаджувати навесні чи на початку літа. Головне пам’ятати, що ці квіти нестійкі до морозу. Тому цибулини квітів на зиму викопують і зберігають у сухому прохолодному місці.

Як виростити гладіолуси

Як посадити гладіолуси

Ці рослини найкраще почуватимуться там, де багато сонця. Не висаджуйте квіти у заболочених місцях чи там, де немає якісного дренажу. За таких умов цибулини просто згниють.

Кращий ґрунт для гладіолусів — супіщаний і суглинистий ґрунт, нейтральний або слабокислий. Для дренажу можна використовувати пісок.

У відкритий ґрунт цибулини висаджують борознами або роблять групову посадку.

між борознами відстань має становити 25-30 см;

глибина борозни має бути приблизно 15 см, якщо ваші цибулини великі, а якщо вони невеликі, то вистачить і 9 см;

між цибулинами варто дотримуватися дистанції 10-15 см.

При груповій посадці важливо розмістити цибулини на правильній глибині та дистанції. Великі цибулини краще садити окремо від дрібніших. З великих виростуть великі квіти й вони можуть заважати рости тим, що менше.

А що висадити гладіолуси потрібно просто насипати на ґрунт 2-5 см піску, укласти цибулини корінцями донизу, а потім усе присипати землею. Зазвичай глибина посадки складає три цибулини.

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