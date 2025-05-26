У мережі показали "справжнього одесита", який не реагує на вибухи (кумедне відео)

Хтось кричить чи лається, але одесити поводяться інакше під час повітряних атак

Росіяни постійно атакують Одесу з використанням ракет та безпілотників. Вночі 25 травня у місті горіло 20 автомобілів унаслідок ворожого удару. Але одесити відомі на весь світ своїм почуттям гумору, отже їх дуже важко зломити.

Місцеві жителі вже практично не реагують на вибухи, оскільки чують їх надто часто. У мережі з’явилося відео про те, як відрізнити одесита від приїжджого.

Ролик знято в машині під час російської атаки, коли у місті лунають вибухи. Люди на це реагують по-різному. Хтось "ойкає", а хтось після кожного "баху" лається матом.

Тим часом темноволосий молодик задумався про щось своє і практично не реагує на те, що відбувається. Саме він і є справжнім одеситом.

Варто зазначити, що кияни, ймовірно, поводяться так само. За три роки повномасштабного вторгнення звуки повітряної тривоги та вибухів фактично стали частиною повсякденності, як чищення зубів чи похід у магазин по хліб.

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