У Львові знайшли свою "Ніагару": вода залила майже цілу вулицю (курйозне відео)

Хлюпоче аж по сходах

У Львові на одній з вулиць прорвало водопровід. Потік води настільки сильний, що його вже жартома назвали "Ніагарський водоспад".

Про це повідомляють місцеві пабліки, публікуючи відповідне відео. Коли саме стався інцидент не відомо, однак ролик у мережі з'явився 26 травня.

"Ніагарський водоспад біля ліцею "Львівський". Аж по сходинках хлюпоче. Це теж гідравлічні випробування?" — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що вода ллється буквально з дороги і тече по тротуару аж до сходинок. Стікаючи з них, порив утворює чималі калюжі. До того ж струмінь води чималий, хоч і без великого тиску, адже так званого фонтану немає. Достеменно не відомо, яку саме трубу прорвало, але існує імовірність того, що це каналізація.

У мережі згадували гідравлічні випробування, які почались 28 квітня і закінчились 5 травня. Під час їх проведення труби піддають дії різного тиску, що допомагає виявити проблемні місця. Ймовірніше користувачі натякали, що цей порив утворився саме під час одного з випробувань, однак за офіційними даними їх не проводили.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві прорвало трубу. Утворився величезний фонтан, вищий за деякі багатоповерхівки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Запоріжжі паркове озеро знову повне після обміління.