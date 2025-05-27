Дорожче вживаного авто? Скільки можна отримати за кошеня з "ельфійськими" вухами

Кошеня має великі вуха та очі

Наразі в продажу є чимало гарних та водночас дивакуватих порід котів. До прикладу, кошенят з "ельфійськими" вухами продають за ціною вживаного авто.

Про це свідчить відповідне оголошення на порталі з продажу. Зазначається, що кошеня девон-рекс коштує 1 200 євро, тобто 56 882 грн.

Така ціна обумовлена незвичайним забарвленням та родоводом батьків. В оголошені вказано, що тваринки доступні для резервування. Тобто замовник вносить передоплату і для нього "відкладають" одне кошеня бажаної статі. Зазвичай такий процес може займати пів року.

На фото видно, що заводчик пропонує білих пухнастих кошенят девон-рекс від батьків, які брали участь у виставках. Однак не зазначено, чи мають вони якісь нагороди або ж які документи будуть надані разом з тваринкою.

Зауважимо, що середня вартість вживаного авто в Україні від 30 тисяч грн. Тобто кошеня девон-рексу подекуди коштує навіть дорожче машини.

Що відомо про породу девон-рекс

Це незвичайна порода котів, які має величезні вуха, їх ще називають "ельфійськими" та кучеряву шерсть. Шерсть у цих котів коротка, але волосинки утворюють характерні завитки, тому тварини виглядають, як плюшеві. До того ж для цієї породи характерні великі очі.

Девон-рекси виведені штучно, однак вони практично не мають серйозних проблем зі здоров'ям. У них худорлява статура та довгі лапи, однак шкіра потребує особливого догляду. Це та порода котів, яких треба час від часу купати, адже їх шкіра може виділяти надмірну кількість себуму.

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