Труд українців у Польщі знецінили: зарплати за сезонну роботу не вищі, ніж тут

Погодинна оплата не сильно відрізняється від українських зарплат

Жінкам з України пропонують сезонну роботу в тепличних господарствах Польщі — зокрема, на околицях міст Люблін і Каліш. Умови передбачають ставку 21 злотий за годину (близько 230 грн), розрахунок двічі на місяць "на руки", безкоштовне житло з хорошими умовами та організоване довезення зі Львова та області.

Інформація про вакансії з'явилася в оголошеннях у Facebook. Зайнятість стосується робіт при вирощуванні овочів — огірків та помідорів у теплицях.

Акцент робиться на жіночу робочу силу. Робота сезонна, із перспективою подовження у разі потреби роботодавця. Досвід зазвичай не вимагається, проте вітається.

Водночас подібні пропозиції доступні й в Україні. Наприклад, у Кривому Розі (Металургійний район) пропонують роботу в теплицях із заробітною платою від 20 000 до 30 000 грн на місяць. У місті Узин на Київщині сезонним працівникам обіцяють від 30 000 до 40 000 грн, що дорівнює рівню польської пропозиції за нинішнім курсом. Проте на окремих підприємствах, залежно від обсягів і характеру праці, розміщено й оголошення з оплатою 10 000–15 000 грн на місяць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українці демонструють настільки високу якість роботи в Польщі, що це вже викликає занепокоєння серед місцевого населення щодо їхнього можливого від’їзду. У багатьох закладах працюють громадяни України, і їхня сумлінність та професіоналізм приємно вражають поляків.