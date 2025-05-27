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Відмовтеся від хімії — пастка з пивом допоможе: як ефективно позбутися слимаків на дачі

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
Поради від слимаків на городі Новина оновлена 27 травня 2025, 16:38
Поради від слимаків на городі. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей спосіб є альтернативою хімікатам

З настанням теплого сезону багато городників стикаються з проблемою слимаків — вони активно поїдають молоді рослини, особливо салат, капусту, полуницю та огірки. Один з перевірених способів боротьби — пастка з пивом, яка не потребує хімікатів, безпечна для дітей і тварин та починає діяти вже з першої ночі.

"Телеграф" детально розповідає, як боротися з цими шкідниками. Слимаки мають надзвичайно чутливий нюх і легко знаходять пиво за кілька метрів. Потрапивши в пастку, вони не можуть вибратися — тонуть у рідині.

Що потрібно:

  • пластикові стакани або обрізані пляшки (0,5-1 л);
  • дешеве пиво (світле або темне — байдуже);
  • сапка або лопата;
  • шмат дощечки чи плівка для укриття (опціонально).

Покроково:

  1. Підготуйте тару: обріжте пляшку або візьміть стакан (краще непрозорий).
  2. Закопайте в ґрунт: верхній край має бути врівень із землею або нижче.
  3. Налийте пиво: на ⅔, щойно відкритим.
  4. Перевіряйте щодня: особливо вранці й увечері, міняйте пиво раз на 1-2 дні.
  5. Розмістіть кілька пасток: 5-7 штук на 3–5 соток — оптимально.
  6. Захистіть від дощу: "дах" з дощечки не завадить, якщо не перекриватиме доступ.

Цей спосіб є безпечною альтернативою хімікатам, потребує мінімальних витрат і здатен дати результат уже за одну ніч. Водночас він має й недоліки: потребує регулярного обслуговування, а в спекотну погоду запах пива швидко зникає.

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