Відмовтеся від хімії — пастка з пивом допоможе: як ефективно позбутися слимаків на дачі
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Цей спосіб є альтернативою хімікатам
З настанням теплого сезону багато городників стикаються з проблемою слимаків — вони активно поїдають молоді рослини, особливо салат, капусту, полуницю та огірки. Один з перевірених способів боротьби — пастка з пивом, яка не потребує хімікатів, безпечна для дітей і тварин та починає діяти вже з першої ночі.
"Телеграф" детально розповідає, як боротися з цими шкідниками. Слимаки мають надзвичайно чутливий нюх і легко знаходять пиво за кілька метрів. Потрапивши в пастку, вони не можуть вибратися — тонуть у рідині.
Що потрібно:
- пластикові стакани або обрізані пляшки (0,5-1 л);
- дешеве пиво (світле або темне — байдуже);
- сапка або лопата;
- шмат дощечки чи плівка для укриття (опціонально).
Покроково:
- Підготуйте тару: обріжте пляшку або візьміть стакан (краще непрозорий).
- Закопайте в ґрунт: верхній край має бути врівень із землею або нижче.
- Налийте пиво: на ⅔, щойно відкритим.
- Перевіряйте щодня: особливо вранці й увечері, міняйте пиво раз на 1-2 дні.
- Розмістіть кілька пасток: 5-7 штук на 3–5 соток — оптимально.
- Захистіть від дощу: "дах" з дощечки не завадить, якщо не перекриватиме доступ.
Цей спосіб є безпечною альтернативою хімікатам, потребує мінімальних витрат і здатен дати результат уже за одну ніч. Водночас він має й недоліки: потребує регулярного обслуговування, а в спекотну погоду запах пива швидко зникає.
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