Одеські волонтери розчулили мережу незвичною допомогою безпритульним собакам: відео

Мережа розчулилась від реакції песиків

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну проблема безпритульних тварин в містах лише загострилася. Чимало господарів, втікаючи від бойових дій та обстрілів, залишають домашніх улюбленців, у зв’язку з цим чисельність тварин на вулицях лише зростає. І якщо з проблемою харчування значно допомагають небайдужі люди, то на нестачу уваги та ігор рідко хто звертає увагу.

Це питання вирішили виправити одеські зооволонтери. Вони подарували безпритульним собакам іграшки, і їхня реакція розчулила мережу. Відео опублікували регіональні Telegram-канали.

Перший песик, якому пощастило отримати іграшку, спочатку зовсім не зрозумів, що з нею треба робити. Через певний час він все-таки підняв її та відніс, ймовірно, до свого сховища.

Реакція другої собаки виявилася набагато яскравішою – він одразу схопив яскраву мотузку та почав не лише гратися з нею, а й дуже радісно бігати, підкидувати нову забавку та привітно виляти хвостом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у мережі набирає популярності відео з парного тренування української пари у спортзалі. На записі видно, як хлопець підходить до своєї партнерки, щоб показати їй інше відео, на якому спортсмен піднімає дівчину разом зі штангою.