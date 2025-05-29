Не беріться за хімію одразу: безпечні та дієві лайхаки, які здолають попелицю

Важливо дотримуватись сівозміни, щоб не створювати сприятливих умов для розвитку цих комах

Попелиця — один із найнебезпечніших паразитів для городніх культур, ці мікроскопічні комахи висмоктують соки з молодих стебел і листя, що призводить до ослаблення рослин і може спричинити їх загибель. Якщо не вжити заходів у перші дні після виявлення шкідника, урожай може суттєво постраждати.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як позбутися попелиці ефективно й безпечно.

Ознаки появи попелиці

Найчастіше попелиця поселяється на молодих верхівках пагонів, бутончиках або знизу листя. Колір комах може бути різним — від світло-зеленого до чорного, жовтого чи сірого. Уражені частини рослини втрачають форму, скручуються, зупиняються в рості. Ще одна характерна ознака — блискуча липка речовина, так звана "медяна роса", яку залишають шкідники. Вона приваблює мурах, що нерідко "захищають" колонії попелиці.

Попелиця

Як боротися зі шкідниками

1. Ручне очищення

На початковій стадії зараження колонію можна змити сильним струменем води або обережно прибрати вручну. Це найпростіший і найбезпечніший метод.

2. Домашні засоби

Часниковий настій: подрібнити 100 г часнику, залити 1 л води, настояти добу. Перед обприскуванням розвести в 10 л води.

Мильний розчин: змішати 2 ст. ложки рідкого або господарського мила з 1 л води. Обробити всю уражену поверхню.

3. Природні вороги попелиці

Залучайте до городу корисних комах: божа корівка, златоочка, паразитичні оси — природні хижаки попелиці. Щоб заохотити їх з’явитися, варто посадити поряд пряні рослини — кріп, чебрець, фенхель або календулу.

4. Біологічні засоби захисту

У садових центрах можна знайти екологічно безпечні препарати. Вони не шкодять ґрунту, проте ефективно знищують попелицю. Обов’язково дотримуйтесь інструкції на упаковці.

Щоб запобігти зараженню попелицею, слід регулярно перевіряти рослини на наявність шкідників. Важливо дотримуватись сівозміни, щоб не створювати сприятливих умов для розвитку комах. Також варто уникати надмірного внесення азотних добрив, адже вони роблять рослини привабливішими для попелиці.

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