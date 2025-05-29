Погода планує "відпочити" від дощів: де не варто чекати опадів найближчим часом (карта)

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Погода в Україні 30 і 31 травня пройде з дощем. У деяких регіонах можливі навіть грози.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю OBOZ.UA. Вона каже, що дощитиме не скрізь і не весь час – погода також "братиме вихідні" від опадів.

"Нехолодна погода, але трохи волога. У наступні дві доби в більшості областей очікуються короткочасні дощі. Тому температура сприймається дещо не так, як якби було сонячно", – зазначила вона.

Погода в Україні 30 травня

Зокрема, у п’ятницю, 30 травня, короткочасні дощі очікуються у більшості регіонів, за винятком західних. Уночі повітря прогріватиметься до +12… +14 градусів у центрі, на півночі та на півдні, до +9… +11 градусів на заході та до +14… +16 градусів на сході. Вдень на більшій частині території стовпчик термометра підійметься до позначки +22… +24 градуси. На сході та південному сході на кілька градусів вище. Найпрохолодніше буде на заході, до +17… +19 градусів.

Прогноз погоди в Україні 30 травня

Погода в Україні 31 травня

Тож перший "вихідний" від опадів у погоди буде вже у суботу, 31 травня. У цей день дощів фахівці не передбачають у більшості регіонів.

"Лише на південному сході, а в денні години й на північному заході країни місцями можливі локальні короткочасні дощі", – попередила Наталія і додала, що другий "вихідний" дощі візьмуть вже у червні.

Стосовно температури, то 31 травня найпрохолодніше вночі буде на заході, де повітря прогріватиметься усього до +7… +9 градусів. Проте в денні години температурний фон по всій країні фактично зрівняється і досягне позначки +21… +24 градуси. Дещо тепліше буде на сході.

Карта прогнозу погоду 31 травня

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