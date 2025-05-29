Кошеня за ціною автівки. В Україні можна заробити космічні гроші за домашнього улюбленця (фото)

Цих тварин називають мінілеопардами

В Україні продають екзотичних котів, які схожі на леопардів, за ціною вживаного авто. Йдеться про тварин породи савана або їх ще називають сервалами.

Про це зазначено у відповідному оголошені на порталі з продажу тварин. Одне кошеня савани коштує від 2,5 тисяч доларів, тобто 103 925 грн.

В оголошені вказано, що це екзотичні тварини віком від 1,5 місяців. Однак ціна дівчат і хлопчиків різна.

"Вже привчені до туалету з наповнювачем, мають гарний апетит, здорові, люблять увагу та гратись з іграшками, особливо улюблені іграшки з пір'ячком", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що наразі на ринку є чимало пропозицій з продажу вживаних авто до 100 тисяч грн. Можна обрати навіть варіанти за 50 тисяч. Однак, якщо все ж є бажання придбати такого екзотичного кота, слід розуміти, що вони вибагливі в утриманні.

Що відомо про котів савана

Це гібрид домашнього кота й африканського сервала. Через свої дикі корені ці коти мають досить складний характер. Ці коти часто виявляють агресію і домінують над іншими улюбленцями. Їх не можна годувати кормами, лише органічне харчування. Зокрема м'ясо перепелів, індички, яйця та кисломолочний сир.

Сервалів можна дресувати і виховувати, але ці коти вимагають багато уваги і тривалих прогулянок. Вони також схильні до заковтування предметів і часто мають з цим проблеми. Ці коти виростають в понад 50 см у холці та до 13 кг. Саме їх розміри, забарвлення та зв'язок з дикими котами роблять саван такими дорогими.

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