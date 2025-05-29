Найдешевше - 350 грн? Чи є пільгові тарифи для студентів у lifecell

Ціни "кусаються"

Українці щораз дужче скаржаться на космічні ціни за зв'язок. Проблеми розпочались після подорожчання, яке впровадили взимку. Втім, зазвичай мобільні оператори пропонують знижки для незахищених груп населення. Проте мобільний оператор lifecell відмовляється пропонувати спеціальні акції для студентів, пенсіонерів та інших соціальних груп населення. Компанія, як з’ясувалось, не має пільгових тарифів для молоді.

"Телеграф" звернувся до чатбота lifecell з питанням про можливі знижки для студентів. Представники оператора запропонували лише стандартний тариф "Мега" без жодних пільг.

Тарифний план "Мега" коштує 350 гривень за чотири тижні використання. Абонент отримує безлімітний інтернет у мережі lifecell, тисячу хвилин на інші оператори по Україні та 50 гігабайтів трафіку. До послуг також входять безлімітні додатки та пакет "Мега ТВ" для перегляду контенту.

При своєчасній оплаті користувач може розраховувати на повний безліміт інтернету. Після використання перших 100 гігабайтів швидкість знижується до 1 мегабіта за секунду. Додатково надається ще тисяча хвилин на всі номери України, окрім власної мережі lifecell.

У разі недостатньої суми на рахунку система автоматично списує кошти за частковий пакет. За 25 гривень користувач отримує 500 мегабайтів та 50 хвилин на всі мережі до кінця доби. При сумі менше 25 гривень доступний денний пакет за 10 гривень із 100 мегабайтами та 10 хвилинами. Своєчасною оператор вважає оплату не пізніше одного дня після завершення попереднього періоду.

Нагадаємо, ніколи не переходьте на Vodafone, перш ніж дізнаєтеся це. Оператор різко знижує ціни, але не для всіх.