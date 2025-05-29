Ви ніколи такого не бачили у сучасному світі: навіщо в СРСР робили холодильники на замку (фото)

Холодильник мав не одне призначення

Холодильники в СРСР виготовляли з замком на дверцятах. Це викликає цікавість і деяке здивування у багатьох людей. Адже навіщо замок на холодильнику?

"Телеграф" розповість навіщо це робили в Радянському Союзі. Ви будете здивовані, адже зараз такого ніхто не робить.

Навіщо замок на холодильнику

Однією з головних причин, по якій на старих радянських холодильниках встановлювали замки, була необхідність збереження продуктів харчування. В умовах дефіциту і незвичного для нас великої кількості продуктів за радянських часів, замок на холодильнику допомагав уникнути крадіжки продуктів з нього.

Крім того, замок на дверцятах запобігав випадковому відкриттю холодильника, що могло призвести до витоку холодного повітря і пошкодження продуктів.

Холодильник перетворювався на сейф

Ховали в холодильних пристроях не тільки їжу, а й найцінніші речі. Наприклад, багато складали туди грошові запаси і прикраси, коли виходили за покупками в магазин, або ж і зовсім постійно зберігали свої коштовності поруч з ковбасою. Речі можна було закрити на замок, а ключ взяти з собою.

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