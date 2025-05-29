Клумба за копійки: як власноруч створити гарний та затишний квітник (фото)

Головне — експериментуйте й використовуйте доступні ресурси

Створити клумбу власноруч — це не тільки цікаве заняття, але й шанс зробити унікальне зелене місце на вашій ділянці без зайвих витрат. Щоб оформити гарну клумбу бюджетно, варто робити акцент не на дорогих матеріалах, а на креативності, простих інструментах і доступних речах.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як просто оформити власний квітник.

1. Вибір місця та форми клумби

Визначте ділянку, яка отримує достатньо сонця або має тінь, залежно від типу рослин, які хочете посадити. Форма клумби може бути класичною — круглою чи овальною, або нестандартною — зигзагом чи асиметричною, щоб надати їй оригінальності. Для бюджетного обрамлення використовуйте підручні матеріали: камінці, цеглу, обрізки дерев’яних дощок або навіть пластикові пляшки.

Фото: Pinterest

2. Оформлення бордюрів

Замість купівлі готових бордюрів, можна зробити їх із природних матеріалів. Наприклад, акуратно викласти навколо клумби каміння різного розміру, або викопати неглибоку траншею і встановити пластикові пляшки шийкою вниз, що виглядає оригінально і захищає землю від розмивання.

3. Покриття грунту

Щоб клумба виглядала охайно, а грунт не висихав і не заростав бур’янами, накрийте його мульчею — можна використовувати соснову кору, тирсу, солому або навіть дрібні гілочки. Ці матеріали часто можна отримати безкоштовно або за невелику ціну.

Фото: Pinterest

4. Декоративні елементи

Додайте до клумби невеликі аксесуари: старі глиняні горщики, пофарбовані в яскраві кольори, дерев’яні або пластикові фігурки, маленькі камінчики, розфарбовані фарбою. Це зробить клумбу живою і унікальною. Якщо хочете, можете навіть зробити невеликий "шлях" із плоских камінців.

5. Освітлення

Для вечірнього підсвічування використовуйте сонячні ліхтарики, які легко купити недорого або зробити самостійно, наприклад, із банок і світлодіодів. Вони не потребують проводки і допоможуть підкреслити красу клумби в темний час доби.

6. Затишок і функціональність

Якщо дозволяє місце, поруч із клумбою можна поставити невелику лавочку або зробити декоративний парканчик із підручних матеріалів. Це додасть комфорт і завершеність вашому садовому куточку.

Фото: Pinterest

Головне — експериментуйте й використовуйте доступні ресурси. Іноді найдешевші матеріали виглядають найоригінальніше, якщо їх правильно поєднати. Такий підхід дозволить не лише заощадити, а й створити затишне місце для відпочинку в себе на подвір'ї.

Раніше "Телеграф" писав, що багато рослин не лише додають краси вашому саду чи балкону, але й мають цінні для здоров'я властивості. У матеріалі ми розповіли, які квіти висадити на клумбі, щоб зробити її "корисною".