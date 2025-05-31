Нова вартість проїзду та обмеження переказів: що нового буде з 1 червня

Власникам старих iPhone варто підготуватися до змін — що ще нового буде з початку літа

З 1 червня в Україні змінюються деякі реалії життя. Очікується здорожчання частини продуктів та проходження технічного огляду та не тільки.

"Телеграф" розповідає, що з початком літа чекає нового на власників деяких iPhone, мешканців та гостей Львова, а також про нові правила переказів від банків.

Нові ліміти на карткові перекази: що зміниться і кого торкнеться

З 1 червня 2025 року набувають чинності нові обмеження на перекази з карток і за IBAN — максимум 100 тис. грн на місяць. Вони стосуються лише P2P-переказів між фізичними особами, як в Україні, так і за кордон. Оплата товарів, послуг чи комуналки під ці правила не підпадає. Ліміти також не стосуються переказів між власними рахунками, отримання зарплати й пенсії чи волонтерських платежів.

WhatsApp на деяких iPhone перестане працювати

Старі версії операційної системи айфонів від iOS 15.1 і раніші більше не підтримуватимуть WhatsApp. Попередньо, це телефони iPhone 5s, iPhone 6 і iPhone 6 Plus. Щоб користуватись додатком та зберегти свої дані варто не забути виконати резервне копіювання чатів.

У Львові дорожчає проїзд

Львівська міська рада оголосила про зростання вартості проїзду в міському транспорті. Студенти платитимуть 8,5 грн за умови використання Леокарт, звичайний тариф Леокарту із карткою чи застосунком становитиме 17 гривень, оплата банківською карткою — 20 грн, готівкою — 25 грн. Пільгові категорії при наявності персоналізованої Леокарт мають право на безкоштовний проїзд.

Вартість проїзду у Львові з 1 червня 2025 року

Також картка "Леокарт" та онлайн квиток дає можливість пересідати на інший транспорт протягом 40 хвилин. Аби не натрапити на штраф важливо валідувати їх в кожному виді транспорту. Якщо автобус перетнув кінцеву зупинку, але ви не вийшли — потрібно також валідувати квиток чи картку знову.

Раніше "Телеграф" розповідав, що день захисту дітей, який традиційно в Україні святкували 1 червня, перенесли на 20 листопада. Попри перенесення офіційного свята, заходи у 2025 році, заплановані для дітей, скасовувати чи переносити не будуть.