Нова вартість проїзду та обмеження переказів: що нового буде з 1 червня
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Власникам старих iPhone варто підготуватися до змін — що ще нового буде з початку літа
З 1 червня в Україні змінюються деякі реалії життя. Очікується здорожчання частини продуктів та проходження технічного огляду та не тільки.
"Телеграф" розповідає, що з початком літа чекає нового на власників деяких iPhone, мешканців та гостей Львова, а також про нові правила переказів від банків.
Нові ліміти на карткові перекази: що зміниться і кого торкнеться
З 1 червня 2025 року набувають чинності нові обмеження на перекази з карток і за IBAN — максимум 100 тис. грн на місяць. Вони стосуються лише P2P-переказів між фізичними особами, як в Україні, так і за кордон. Оплата товарів, послуг чи комуналки під ці правила не підпадає. Ліміти також не стосуються переказів між власними рахунками, отримання зарплати й пенсії чи волонтерських платежів.
WhatsApp на деяких iPhone перестане працювати
Старі версії операційної системи айфонів від iOS 15.1 і раніші більше не підтримуватимуть WhatsApp. Попередньо, це телефони iPhone 5s, iPhone 6 і iPhone 6 Plus. Щоб користуватись додатком та зберегти свої дані варто не забути виконати резервне копіювання чатів.
У Львові дорожчає проїзд
Львівська міська рада оголосила про зростання вартості проїзду в міському транспорті. Студенти платитимуть 8,5 грн за умови використання Леокарт, звичайний тариф Леокарту із карткою чи застосунком становитиме 17 гривень, оплата банківською карткою — 20 грн, готівкою — 25 грн. Пільгові категорії при наявності персоналізованої Леокарт мають право на безкоштовний проїзд.
Також картка "Леокарт" та онлайн квиток дає можливість пересідати на інший транспорт протягом 40 хвилин. Аби не натрапити на штраф важливо валідувати їх в кожному виді транспорту. Якщо автобус перетнув кінцеву зупинку, але ви не вийшли — потрібно також валідувати квиток чи картку знову.
Як платити у Львові в транспорті — особливі правила для кількох пасажирів
Раніше "Телеграф" розповідав, що день захисту дітей, який традиційно в Україні святкували 1 червня, перенесли на 20 листопада. Попри перенесення офіційного свята, заходи у 2025 році, заплановані для дітей, скасовувати чи переносити не будуть.