Дитинство без гаджетів: діти насмішили українців розвагами на Полтавщині (відео)

Гру почав один хлопець — на наступний день до нього приєднались й інші

В Кременчуці місцеві дітлахи активно проводять травень без гаджетів. В соцмережах шириться відео Аліни Селякової, яка зняла на відео, як її син та інші діти копають ями біля спортивного майданчика.

В перший день це була одна яма. Викопав її хлопець руками та за допомогою молотка, який знайшов на вулиці.

На наступний день дітлахів вже було кілька. Ям побільшало, з’явились нори. Авторка відео каже — дітей попередили, що ями доведеться все ж засипати, а будують вони не просто ходи — це укриття. Місцеві поки не сильно проти таких ігор.

В соцмережах "дитинство без гаджетів" викликало схвальну реакцію. Користувачі наголошують — "які часи такі й ігри". Частина — порівнює з окопами та згадує старий мем російської пропаганди про вирите море. "Краще ніж сидіти в телефонах", — наголошують коментатори та згадують свої історії про схожі конструкції. "Є комп чи немає — пограти у Майнкрафт це святе", — порівнюють дитячі забавки із популярною серед молоді грою "Майнкарфт".

Пропонують також купити дітям гарні лопати або ж прогнозують, ким вони стануть у майбутньому. Головне, наголошують коментатори — аби не докопались до комунікацій. Таке дитинство називають щасливим.

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