Як вибрати лопату для саду та городу та не пошкодувати про це: розглядаємо нюанси

Вага, висота, форма ручки і не тільки – тут все має значення

Вибрати оптимальні сорти рослин для саду та городу, безумовно важливо, але величезне значення мають якісні, правильно підібрані інструменти. Вони скорочують час, витрачений на працю і зберігають здоров’я.

Так, правильно підібрана лопата зменшує навантаження на спину, дозволяє працювати швидше і довше без утоми, а іноді й рятує від мозолів. Як вибрати ідеальну лопату, розбирався "Телеграф".

Основні види лопат та їх призначення

Перш ніж вибирати, визначимо, які лопати взагалі бувають:

Штикова — класика. Вузьке вигнуте полотно з загостреним краєм.

Совкова — широка та плоска, потрібна для переміщення пухкої землі, піску, компосту.

Дренажна (або траншейна) — вузьке та довге полотно. Відмінно викопує ямки під цибулини чи вузькі канавки.

Саперна — складна і легка. Хороша у похід чи на дачу "на вихідні".

Матеріал полотна: не тільки сталь

Загартована сталь – міцна, підходить для важких робіт. Часто зустрічається у штикових лопат. Мінус – важка.

Нержавіюча сталь — не іржавіє, легко входить у ґрунт, але тендітніша. Хороша для пухкої землі та легких садових робіт.

Борована сталь — те, що вам запропонують продавці в хорошому магазині, але дуже зносостійка.

Алюміній та пластик — зустрічаються у совкових лопат. Легкі, але не люблять глину та каміння.

Порада: вибирайте лопату із заточеним краєм — це відразу полегшує життя.

Що потрібно знати про держаки

Довжина: що вище людина — то довшим має бути черешок. Ідеальна довжина – по плече. Занадто короткий держак приведе до болів у спині, занадто довгий – до втрати контролю.

Матеріал: дерево (ясен, береза) вважається класикою. Метал довговічніший, але він холодніший і важчий, а сучасні композити — це компроміс між міцністю та вагою.

Ручка: Т-подібна (класична) або D-подібна (ергономічна) Щоб вибрати відповідну, краще пробувати в руці.

Ергономіка та додаткові фішки

Сучасні виробники (Fiskars, Gardena та ін.) роблять лопати з:

амортизуючими накладками;

ковзними зонами на черешку;

вигнутими формами для правильного положення зап’ястя.

Так, коштують такі інструменти дорожче, але й працювати ними легше.

Як вибрати лопату у магазині

Приміряйте лопату до себе. Так-так, як кеди. Якщо незручно тримати – не беріть. Подивіться на зварні шви. Там часто ламаються дешеві лопати. Уточніть вагу. Оптимальною буде 1,5-2,5 кг. Якщо лопата важка, втомитеся як при вправі з гирями. При цьому дуже легкий інструмент потребує додаткових зусиль. Держак повинен бути міцно зафіксований. Жодних скрипів та бовтанки у кріпленні. Визначте мету. Важливо вибирати лопату не на всі випадки життя, а для конкретного завдання.

І нарешті: краще дві, ніж одна

Серйозно, одна лопата на всі випадки як один ніж на кухні. Мінімум потрібно мати дві: штикову для копання та совкову для переміщення та прибирання. За потреби можна буде розширити асортимент. Так, майже у кожному приватному будинку є спеціальна лопата для відкидання снігу.

Раніше ми розповіли, що гортензія — рослина з характером: без уваги та грамотного догляду вона перетворюється з королеви саду на примхливу панночку. Щоб кущі радували пишними суцвіттями все літо, важливо не просто поливати їх за розкладом, а правильно підживлювати.