Перевірте своє горище: ця знахідка часів СРСР продається за ціною нового смартфона (фото)

Рідкісні речі можуть бути і на ваших горищах

У продажі з'явилося панно "Гуцули", зроблене львівськими майстрами понад 50 років тому. За антикварний виріб просять 17,5 тисячі гривень.

Кераміку створили на Львівській експериментальній кераміко-скульптурній фабриці (ЛКСФ) у 1960-х роках. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних майданчиків купівлі-продажу.

Власник панно називає свій виріб "рідкістю" та "справжньою знахідкою для колекціонера". В оголошенні зазначено, що кераміку виготовили і розписали вручну. Панно має розміри 15,5 × 18 × 8 см і належить до продукції Художнього фонду УРСР. Продавець радить не втрачати можливість придбати "воістину рідкісну і цінну річ".

Чому така висока ціна

Ціна в 17,5 тисячі гривень пояснюється рідкісністю таких виробів. Колекціонери готові платити великі гроші за автентичні речі радянської епохи. Особливо цінуються вироби ручної роботи з підписами майстрів або клеймами фабрики.

Популярність серед колекціонерів

Лише кілька підприємств часів СРСР створювали продукт високого технологічного рівня і колекційної якості. І очолює цей рейтинг Львівська кераміко-скульптурна фабрика.

Підприємство було засноване у 1946 році і працювала до початку 1990-х років, коли економічні труднощі призупинили виробництво. Хіти 1970—1980-х років — кавові сервізи, авторські розписані тарелі, штофи з активним рельєфним декором з зображеннями архітектури Львова, барвисті скляні вази, скульптурна пластика малих форм.

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