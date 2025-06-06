Працює навіть календар: в Україні продають легендарний радянський годинник (фото)

Водозахисна модель виглядає розкішно з усіх боків

У світі сучасних гаджетів, де розумні годинники міряють пульс і кількість кроків, усе частіше з'являється інтерес до речей із СРСР — тих, що мають історію та характер. Саме такою річчю є легендарний годинник "Командирские" з символікою радянського ВМФ.

Дане оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Цей лот одразу впадає в око завдяки своїм виразним елементам: сірий циферблат прикрашено літаком та військовим морським судном. У правій частині є напис російською мовою "Командирские".

Годинник має класичний вигляд: сріблястий безель, рельєфну заводну головку з різьбленням для водозахисту, а також масивний браслет такого ж кольору.

Задня кришка аксесуара виконана з металу, має різьбове кріплення та рельєфний візерунок, який розходиться променями від центру — типовий дизайн для багатьох моделей виробництва "Восток".

Автор в оголошенні гарантує точний хід і повну функціональність годинника, включаючи календар. За словами продавця, усі функції працюють належним чином, заводна головка — на різьбі, що свідчить про збережений водозахист, характерний для моделі.

Ціна за такий вінтаж — 1 750 грн, хоча продавець вказує, що вона договірна. Угоду можна здійснити через OLX-доставку або з передоплатою послуг "Нової пошти".

Колекціонерам, поціновувачам ретро, а також тим, хто любить речі з минулим — саме час звернути увагу на цю унікальну пропозицію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні виставили на продаж рідкісний чоловічий наручний годинник механічного типу марки "Маяк", виготовлений за часів СРСР.