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"Замість картоплі - заведу карася". Фермери жартують над наслідками негоди на городах (відео)

Автор
Тетяна Крутякова
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На Житомирщині городи сильно затопило
На Житомирщині городи сильно затопило. Фото Колаж "Телеграфу"

Дощі наробили біди на Житомирщині

Після затяжних дощів в Житомирській області городи значно підтопило водою, рівень якої перевищував висоту молодої картоплі. Однак фермери намагаються не опускати рук і вже жартують.

Відповідне відео завірусилось у мережі. Фермер на ролику показує, як сильно затопило його город, зокрема ділянку з картоплею.

"Ви тільки подивіться, з такою водою час не картоплю саджати, а карасів розводити", — каже чоловік.

На відео видно, що стебло картоплі повністю занурено у воду і так практично по всьому городу. За словами фермера, це лихо сталось на Житомирщині після затяжних дощів.

Додамо, що такий рівень води не тільки шкодить безпосередньо врожаю, коли він є, а навіть після цього. Адже під час таких підтоплень земля замулюється, і, коли висихає, береться дуже грубою кірочкою. Іноді навіть підпушування ділянок та полив не допомагають врятувати врожай.

Однак користувачі в мережі підтримали гумор фермера, наголосивши, що краще вже садити рис, який потребує багато вологи. До слова, чимало людей були здивовані і поспівчували чоловіку, адже він доклав багато зусиль під час посадки картоплі.

Нагадаємо, що в мережі вже показували наслідки сильної зливи та граду в Україні. В деяких регіонах врожай практично повністю побило.

Раніше "Телеграф" розповідав, які регіони найбільше постраждали від негоди в Україні.

Теги:
#Житомирська область #Злива #Картопля #Курйоз #Врожай