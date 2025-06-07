Час перевірити сервант. На "українських" статуетках з СРСР можна заробити чималі гроші

Ці статуетки виготовляли ще в 1960 роках

В Радянському Союзі виготовляли чимало дивакуватих статуеток та сервізі, які набували широкої популярності. Наразі ж деякі з них можна продати за чималі гроші.

До прикладу, статуетка "Солоха" коштує від 750 до майже 2000 грн. Про це свідчать оголошення на порталі з продажу вживаних речей.

Усі ці статуетки виготовлені з порцеляни та мають різну ціну. Так, "Солоху" без чітких рис обличчя та рельєфу продають за 750 грн. До слова, продавець стверджує, що це дуже рідкісний екземпляр.

Також на ринку є статуетка "Солоха" з відром, за допомогою якого робили в давнину вершкове масло. ЇЇ продають за 1800 грн. А от за "Солоху" у трохи войовничій позі та з насупленим виразом обличчя просять 1200 грн.

Усі вище представлені вироби виготовляв Київський експериментальний кераміко-художній завод (КЕКХЗ) у 1960–1975 роки. Статуетки зроблені з фарфору та розписані в ручну. Солоха — це колоритна українська героїня повісті Миколи Гоголя "Ніч перед Різдвом", яка надихнула митців в СРСР на створення численних скульптурних композицій.

Зауважимо, що на ринку також продають статуетки з Солохою за 5 000 та 10 000 грн. Продавець каже, що вони в ідеальному стані та вважаються дужі рідкісними.

Нагадаємо, що чималих грошей також можна заробити на продажі легендарного сервізу "Рибки".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у продажу з'явився раритетний годинник у військовому стилі.