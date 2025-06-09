Уникайте на ринку: які овочі містять найбільше нітратів і як їх знешкодити

Розбираємося, в яких овочах насправді багато шкідливих речовин і як їх знешкодити вдома

Свіжі овочі на початку літа — очікувані гості на столах українців. Та в деяких із ним можуть бути нітрати. Овочі із Туреччини із перевищеним вмістом шкідливих речовин фіксували на Вінниччині. Експерти вважають, якщо не перевищувати вміст нітратів в овочах — вони несуть значно більше користі, ніж шкоди. Щоб зменшити потенційний вміст нітратів у продуктах, є кілька лайфхаків.

Про них розповіла ZAXID.NET нутріциологиня Ольга Дорош. Вона нагадала, що влітку варто їсти по 400 грамів овочів та фруктів щодня. Для зменшення вмісту шкідливих речовин потрібно обов'язково прибирати хвостики в овочів та фруктів, у кабачків, редиски та огірків можна обрізати шкірку. Для капусти потрібно обривати верхні листки та не використовувати качани. Термічна обробка ж зменшує кількість нітратів на 40-80%.

За словами фахівців лабораторії Вінницького торгівельно-економічного інституту, рекордсменами за вмістом нітратів вважаються:

салат,

кріп,

петрушка,

редиска,

редька,

буряк,

рання капуста.

В яких овочах найбільше нітратів

Після виявлення нітратних кабачків, місцеві журналісти разом з експертами перевірили вміст нітратів в овочах. Наприклад, в кабачках при максимально допустимій дозі нітратів 400 мг/кг виявили в магазинних — 160 мг/кг, на ринку — 130 мг/кг. В редисці — допустима норма нітратів до 1500 мг/кг. В оглянутих зразках виявили — 690 мг/кг. Для листового салату допустима норма нітратів 2000 мг/кг, виявлена — вдвічі нижча. Таким чином, більшість овочів на прилавках — не перевищують норми.

Як уникнути впливу пестицидів

Окрім нітратів, в молодих овочах небезпеку можуть становити пестициди, якими обробляють від шкідників. Щоб уникнути впливу потрібно промивати в проточній воді. Можна навіть замочити на 5-7 хвилин. Додавання лимонного соку чи оцту до води доведеної ефективності не має.

Раніше "Телеграф" розповідав, що навіть такий корисний продукт, як риба може стати шкідливим через спосіб приготування. Дієтологи впевнені — їсти копчену рибу потрібно обмежено.