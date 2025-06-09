Росіяни не розуміють цих українських імен та запустили фейки про них

Фейки про обов’язкову зміну українських імен виникли через незнання їх походження та сенсу

Частина українських імен росіянам не до вподоби, а деякі — вони просто не розуміють. На початку 2025 року росіяни запустили в соцмережі фейк, що деяких українців змусять змінити імена. Наприклад, Тетяну на Горпину. І якщо деякі підібрали більш-менш з відповідниками, то частині приписали зовсім не пов’язані.

"Телеграф" розкаже, які імена росіяни не зрозуміли та що вони насправді означають. Чим не вгодили — невідомо, але вони пропонували міняти імена, що аж ніяк не російські та мають дуже давнє походження.

Почнемо з Горпини, яка аж ніяк не пов’язана з Тетяною. Це ім’я походить від латинського Agrippina "жінка з роду Агріппи". Точне значення можна обрати. Частини цього імені пов’язують із словами "вістря", "дикий кінь", "перша" чи "важко народжена".

Дзвенислава за думкою російських вигадників мала замінити Вікторію. Ім’я Дзвенислава рідко зустрічається в Україні. Воно утворене з двох слів: "дзвін" — як символ чистого звучання, і "слава" — що означає визнання чи відомість. У переносному значенні це ім’я можна трактувати як "та, що звучить славно" або "та, чия слава дзвенить, наче дзвін".

Діян мав, на думку росіян, замінити Дмитра. Зазначимо — ім’я не українське, хоч і південнослов’янське. Воно популярне в Сербії, Македонії, Болгарії, Чорногорії, Боснії і Герцеговині, Хорватії та Словенії. Деян — південнослов’янське чоловіче ім’я, що походить від старослов’янського слова dejati — "діяти". Деякі вважають, що воно також пов’язане з латинськими словами Deus або Dea — "бог" чи "божественне".

Максима пропонували замінити Хомою. Це ім’я прийшло з арамейської через грецьку мову. Означає "близнюк". Зустрічається ще у Біблії, у формі Фома.

Марію росіяни в Україні пропонували замінити Явдохою (Євдохою). Це народна українська форма імені Євдокія, що має грецьке коріння. Ім’я походить від слова, яке означає "благовоління" або "добру славу". На Русь це ім’я прийшло з Візантії разом із християнством і було популярним серед різних верств населення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські варіанти імен в українських документах часто записували в примусовому порядку. Так частина українських форм зникала.