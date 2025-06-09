Газетка, рушник і вода: як в СРСР рятувались від спеки та жили без кондиціонерів

Деякі методи дуже дивні

Спека у червні накрила Україну. Проте зараз люди знають, як рятуватись від високих температур. А як справлялись з цим у часи СРСР?

"Телеграф" розповість, як методи використовували люди в ті часи, коли не було кондиціонерів. Громадяни винаходили власні способи боротьби з літньою спекою

Газетні панамки – головний літній аксесуар

Найпоширенішим способом захисту від сонця було виготовлення капелюхів з газет. Практично кожна родина знала техніку складання газетної панамки – від простих трикутних форм до складніших конструкцій з полями. Місцеві газети тоді перетворювались на незамінний головний убір для дачних робіт, походів на пляж або просто прогулянок містом.

Особливо популярними були панамки з великих форматів газет – вони краще захищали від сонця і довше трималися. Діти швидко освоювали це мистецтво, і вміння скласти панамку з газети вважалося такою ж обов'язковою навичкою, як і вміння в'язати вузли.

Мокрі рушники – природний кондиціонер

Найефективнішим способом охолодження в спекотні ночі було використання мокрих рушників або простирадл. Їх змочували холодною водою і розвішували біля ліжка або навіть клали поруч із собою. Випаровуючись, вода створювала природний ефект охолодження повітря.

Особливо винахідливі господарі встановлювали біля вікон мокрі простирадла, через які проходило повітря з вулиці. Це створювало подобу кондиціонера – гаряче повітря, проходячи через вологу тканину, значно охолоджувалося.

Водні процедури та народна мудрість

Холодна вода була основним засобом боротьби зі спекою. Люди регулярно приймали прохолодний душ, а якщо його не було – обливалися з відра. Популярним було змочування волосся та зап'ясть холодною водою – місця, де кровоносні судини проходять близько до поверхні шкіри.

На роботі та вдома обов'язково мали склянку з холодною водою, яку регулярно оновлювали. Багато хто тримав мокрі рушники на шиї або обгортав ними ноги під час відпочинку.

Спільна боротьба зі спекою

У радянських дворах часто можна було побачити, як сусіди разом поливали асфальт водою, щоб зменшити жар від розпеченого покриття. Діти бігали під розбризкувачами або просто під струменем води зі шланга – це було і розвагою, і способом охолодження.

Громадські фонтани та водограї ставали центрами тяжіння в спекотні дні. Люди не лише милувались водою, а й підставляли долоні під струмені, змочували хустки та платки.

Раніше "Телеграф" писав, що на "українських" статуетках з СРСР можна заробити чималі гроші.