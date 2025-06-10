Замість собаки? У Житомирі дівчина вигулювала незвичного улюбленця на повідці (курйозне відео)

Нова зірка Житомира підкорює соцмережі

Якщо вам до вподоби жарти з тваринами, може припасти до душі і цікава домашня тварина, яку помітили в Житомирі. Жінка одночасно вигулювала козу на повідці та собаку. При чому цуценя спочатку несла на руках, а потім випустила бігати без обмежень.

Очевидці зафільмували, як тварина з гідністю крокує тротуаром, а жінка тримає повідець, наче то пес. На відео видно — молода жінка з козою йдуть тихою вулицею серед п'ятиповерхівок. Як не дивно — на козу посеред обласного центру реагують абсолютно спокійно. Але і сама "героїня" виглядає цілком спокійною. Вочевидь — це не перша прогулянка.

У соцмережах користувачі коментують відео: "Якщо собака не впорається, він прийде на допомогу", "Газонокосарка", "Щоб я знав козу б мав, я б і не женився". Це була просто прогулянка чи це гостя із села навідалась у місто — невідомо.

Подібних домашніх улюбленців все частіше вигулюють в містах — в Києві днями помітили аж трьох. Вони з господарями уподобали парки навколо Золотих воріт.

Також "Телеграф" повідомляв, як у Львові та Києві на повідцях вигулювали справжніх кабанчиків. Таку тварину вигулювати може бути небезпечно.