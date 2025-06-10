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Замість знижки зняли повну оплату. Абоненти "Київстару" обурилися новій проблемі

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Чому "Київстар" зняв повну суму за тариф, хоча обіцяв знижку Новина оновлена 10 червня 2025, 10:11
Чому "Київстар" зняв повну суму за тариф, хоча обіцяв знижку. Фото Колаж "Телеграфу"

Оператор вже пояснив ситуацію

Абоненти "Київстару" скаржаться на неоднозначну ситуацію зі знижкою на тариф та оплатою його. Адже у декого списує усю суму без врахування соціальної пропозиції.

Про це розповіла жінка у мережі під дописом "Київстару". За її словами, мобільний оператор тривалий час намагався вмовити жінку почати користуватись саме Київстаром.

"Ви пропонуєте перехід на новий тариф. Пропонуєте довго, бо я вже не дуже ваш клієнт і з останнього красномовного випадку тариф не поповнюю. Ви пропонуєте знижку на півріччя. Я на неї погоджусь, замовляю через додаток і ви пропонуєте оплатити тариф", — пише жінка.

Однак після оплати, за її словами, з рахунку знялись кошти за старим тарифом, тобто повна сума. Хоча з оператором користувачка домовлялась на знижку. При цьому служба підтримки не змогла нормально пояснити ситуацію та щось вдіяти. Тому абонент подала заявку для вирішення проблеми, однак вже пройшов тиждень і нічого не відбулось.

Натомість оператор вже відповів, пояснивши ситуацію, а також можливість її вирішення.

"Якщо поповнити рахунок до зміни тарифу, може списатись за старий тариф. Саме тому, при подачі заявки в додатку, ми вказуємо, що поповнити рахунок потрібно саме після отримання смс про зміну тарифу", — йдеться у повідомленні.

Пізніше жінка додала, що оплачений тариф так і не підключився, оператор порадив перезавантажити телефон.

Нагадаємо, нещодавно "Київстар" розізлив та розсмішив українців грою в "ностальгію". Йому показали, за чим насправді сумують.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсіонерам пропонують дешевий тариф від lifecell, але на дивних умовах.

Теги:
#Мобільний зв'язок #Київстар #Оператор #Тарифи мобільних операторів