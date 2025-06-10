Замість знижки зняли повну оплату. Абоненти "Київстару" обурилися новій проблемі

Оператор вже пояснив ситуацію

Абоненти "Київстару" скаржаться на неоднозначну ситуацію зі знижкою на тариф та оплатою його. Адже у декого списує усю суму без врахування соціальної пропозиції.

Про це розповіла жінка у мережі під дописом "Київстару". За її словами, мобільний оператор тривалий час намагався вмовити жінку почати користуватись саме Київстаром.

"Ви пропонуєте перехід на новий тариф. Пропонуєте довго, бо я вже не дуже ваш клієнт і з останнього красномовного випадку тариф не поповнюю. Ви пропонуєте знижку на півріччя. Я на неї погоджусь, замовляю через додаток і ви пропонуєте оплатити тариф", — пише жінка.

Однак після оплати, за її словами, з рахунку знялись кошти за старим тарифом, тобто повна сума. Хоча з оператором користувачка домовлялась на знижку. При цьому служба підтримки не змогла нормально пояснити ситуацію та щось вдіяти. Тому абонент подала заявку для вирішення проблеми, однак вже пройшов тиждень і нічого не відбулось.

Натомість оператор вже відповів, пояснивши ситуацію, а також можливість її вирішення.

"Якщо поповнити рахунок до зміни тарифу, може списатись за старий тариф. Саме тому, при подачі заявки в додатку, ми вказуємо, що поповнити рахунок потрібно саме після отримання смс про зміну тарифу", — йдеться у повідомленні.

Пізніше жінка додала, що оплачений тариф так і не підключився, оператор порадив перезавантажити телефон.

Нагадаємо, нещодавно "Київстар" розізлив та розсмішив українців грою в "ностальгію". Йому показали, за чим насправді сумують.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсіонерам пропонують дешевий тариф від lifecell, але на дивних умовах.