Прийшла на поїзд, а твого вагона нема. "Укрзалізниця" знову потрапила в курйозну ситуацію (відео)

Відео вже завірусилось у мережі

Доволі часто "Укрзалізниця" потрапляє в курйозні ситуації і не тільки з меню від шеф-кухаря Євгена Клопотенко. Адже буває, що поїзд має дивне розміщення вагонів.

Про це розповіла користувачка у мережі Тік Ток. Її відео одразу стало вірусним і зібрало сотні коментарів про схожі ситуації.

"REAL: у тебе 16 вагон, а до відправлення залишилось 7 хвилин", — йдеться у відео.

На ролику видно, що поїзд закінчується 15 вагоном, хоча пасажири мають квитки на 16. Тому у багатьох і виникло питання: де є потрібний вагон і що коїться з їх нумерацією.

У коментарях користувачі зазначили, що, ймовірно, потрібний вагон знаходиться в голові поїзда. Адже саме туди причіпляють додаткові вагони на станціях. Однак авторка пояснила, що 12 вагон в цьому поїзді виконував роль 16.

Деякі люди навіть розповідали, що їх рейси затримувались через те, що вагони не причепили вчасно і доводилось чекати. Були навіть ті, хто змушений був їхати не в тому вагоні, що вказаний у квитку.

Також користувачі підняли і важливу тему, що зазвичай не розуміють слів "Нумерація починається з західної/східної сторони". Адже більшість в принципі важко орієнтується, де захід і схід на пероні.

Нагадаємо, після скандалу "Укрзалізниця" пояснила, чому платить співробітникам так мало. На це є вагома причина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрзалізниця" продала подвійні квитки на потяг до Дніпра.