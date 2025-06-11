Помити простою водою не врятує. Яку небезпеку можуть нести улюблені ягоди

До 20% овочів і ягід зберігають сліди пестицидів після миття

Окрім нітратів у свіжих овочах та ягодах неприємним сюрпризом можуть бути пестициди. Їхнє використання можливе, навіть якщо ви купили полуницю "у бабусі на ринку". Позбутися пестицидів можна кількома перевіреними способами.

"Телеграф" нагадує — перед вживанням овочі, ягоди та фрукти потрібно обов'язково мити. Це дозволяє видалити пестициди з 80% продуктів. Однак щоб покращити цей результат можна використати й більш надійні способи.

Ефективний метод — харчова сода

За даними дослідження University of Massachusetts, замочування яблук у содовому розчині (1 чайна ложка на дві склянки води) протягом 15 хвилин дозволяє зменшити вміст деяких пестицидів до 96%. Цей самий спосіб підходить і, наприклад, для полуниці.

Зрізання шкірки

Дослідження споживчої організації Consumer Reports у 2024 році показало: навіть після цього на 20% овочів та фруктів зберігаються залишки пестицидів. Зокрема це стосується болгарського перцю, чорниці, зеленої квасолі, картоплі та полуниці (в США). Деякі хімічні речовини, зауважують дослідники, проникають під шкірку. Єдиний спосіб майже повністю позбутися їх — зчищення шкірки разом із частиною м’якоті.

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