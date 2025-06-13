Натуральний мед чи ні? Простий спосіб перевірити його якість прямо на прилавку

Різні види меду мають різний смак, колір, консистенцію

Більшість людей, купуючи мед, не знають, як визначити його натуральність швидко і без додаткових інструментів. Адже саме натуральний мед має найкращі властивості і вважається корисним.

"Телеграф" розповість, на що звертати увагу при визначенні натуральності меду, а також як це зробити прямо на прилавку. Зауважимо, що різні види меду мають різний смак, колір, консистенцію тощо.

Однак є один універсальний тест, який допоможе оцінити якість більшості медів. Зазвичай до продажу слід допускати лише рідкий некристалізований мед, адже процес його кристалізації вказує на вік продукту.

Як визначити натуральність меду

Основним показником, на який слід орієнтуватись, є консистенція і в'язкість меду. Натуральний мед стікає з ложки непереривною смужкою, утворюючи при контакті з поверхнею характерний "стовпчик" чи "гармошку". Мед, який має домішки або недозрілий, під час стікання з ложки буде крапати і не утворювати характерного "стовпчика".

"Стовпчик" меду під час його стікання

Усі види натурального дозрілого рідкого меду під час стікання утворюють "стовпчик". Тільки кристалізований мед не буде стікати з ложки. Однак процес кристалізації не свідчить про якість меду. До прикладу, акацієвий мед повільно кристалізується, а квітковий швидше.

Якщо натуральний мед, який кристалізувався, розтопили для імітації його свіжості, він не буде стікати з ложки непереривною смужкою та утворювати "стовпчик".

Також натуральність меду можна визначити за невеликим шматком хліба, який занурюють у посуд з продуктом на кілька хвилин. Якщо після цього хліб затвердів — мед натуральний.

Основні показники якості меду:

Консистенція . Мед має повільно стікати з ложки непереривним струменем.

. Мед має повільно стікати з ложки непереривним струменем. Осад і розшарування у натурального якісного меду відсутні.

у натурального якісного меду відсутні. Запах — квітково-солодкий без зайвих домішок.

— квітково-солодкий без зайвих домішок. Кристалізація меду починається через 12-18 місяців після його дозрівання.

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