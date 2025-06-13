Мрія кожної радянської господині. В Україні продають раритетний годинник з котиком (фото)

На таких речах можна непогано заробити

Чимало радянських речей з СРСР можна продати за непогані гроші. Так, до прикладу, механічний годинник з мультяшним котом пропонують за понад 2 тисячі грн.

Про це свідчить відповідне оголошення на порталі з продажу вживаних речей. Зазначається, що годинник в ідеальному стані, вони досі працюють і продаються за 2 700 грн.

"Годинник механічний, настінний, ходик, "Маяк", (період СРСР). Авторський розпис акриловими фарбами оригінальних ходиків періоду СРСР. Годинник у повній комплектації та у відмінному робочому стані", — йдеться в оголошенні.

Годиник "Котик" з СРСР продають

Годиник "Котик" з СРСР

За словами продавця, часовий механізм відрегульовано та здійснено його повну профілактику. Якість роботи продавець перевірив. Цей годинник заводиться шляхом підтягування вгору гирі, яка підвішена на кінці ланцюга. Під час роботи цього годинника гиря спускається до низу.

Додамо, що цей годинник ймовірніше виготовляли на Сердобському годинниковому заводі. Він має металевий передній корпус з авторським розписом у вигляді котика. Такі годинники почали випускати з 1954 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні продають вінтажну машинку, про яку діти в СРСР мріяли.