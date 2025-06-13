Українка показала, як сушити зелень без сміття та зайвих витрат: відео стало вірусним в ТікТок

Такого ви точно не очікували

Людська фантазія не знає меж, особливо коли йдеться про побутові завдання. У TikTok набирає популярності креативний спосіб сушіння зелені, який може здивувати навіть досвідчених господинь.

Відео з лайфхаком опублікувала користувачка під ніком @uservalya_ch. Авторка запевняє, що "такого Гугл ще не бачив".

У ролику авторка демонструє, як висушити зелень без сушарки чи плити — лише за допомогою паперу, нитки та швейної машинки. Жінка розкладає нарізану зелень на смужці паперу, прошиває її стібками, а потім підвішує на мотузку для білизни. Зелень сушиться природним способом — хоч на балконі, хоч на сонці, хоч у провітрюваному приміщенні.

"Не дякуйте!", – жартує авторка відео, натякаючи, що ідея може стати в пригоді іншим.

Хоч лайфхак має жартівливий характер, але в кожному жарті є частка правди і, звісно, цим методом можна скористатися.

Лайфхак вже набрав десятки тисяч переглядів та сотні коментарів. Користувачі TikTok відреагували з гумором і навіть захопленням на таку ідею. Люди жартували і давали інші поради, як краще сушити зелень.

Дехто пропонував ще більш економні варіанти — використовувати замість машинки степлер чи двосторонній скотч. Інші, навпаки, попереджали: "Як потім мити машинку від соку?". Але більшість погодились — спосіб справді незвичний, але працює.

Ось ще кілька цікавих коментарів:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про лайфхак, який врятує огірки від перепаду температур. Ми розповідали, що потрібно зробити.