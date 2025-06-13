Можна отруїтися: які помідори краще не купувати

Як і будь-які харчові продукти, томати варто обирати уважно

Помідори стали дешевшими. На прилавках можна зустріти найрізноманітніші томати: від дуже великих до дрібних, різних кольорів і відтінків. Навіть їхня внутрішня структура може помітно відрізнятися. А ви знали, що деякими з них можна отруїтися?

"Телеграф" розповідає, які помідори не можна їсти в жодному разі, а які слід купувати з побоюванням.

Нерівно забарвлені та зелені помідори можуть призвести до отруєння

Обережно вибирайте помідори з нерівномірним забарвленням, плямами або помітно світлою ділянкою у плодоніжки – це ознаки того, що їх зняли з куща недозрілими. Зелені томати теж краще не їсти: вони можуть гірчити та містять соланін — природну речовину, що захищає незрілі плоди від бактерій, комах та грибків.

Чим зеленіший помідор, тим більше в ньому соланіну. Соланін — природна отрута, і у великих кількостях вона небезпечна для людини. Однак, щоб відбулося отруєння, потрібно з'їсти не менше 2 кілограмів таких помідорів за один раз.

Відмовтеся від томатів з великою кількістю пестицидів

Ознаками великої кількості пестицидів у помідорах можуть бути: відскок від стільниці, відсутність деформації шкірки та тріщин при ударі, а також відсутність смаку та аромату, жорсткі прожилки м’якоті, світла м’якоть при яскравому кольорі шкірки, наявність білих прожилок на розрізі.

Додатковими ознаками надлишку хімікатів є неприродний блиск, нестійка текстура. Плоди можуть бути занадто твердими або, навпаки, м’якими та водянистими.

У жодному разі не можна їсти зіпсовані плоди

Не можна вживати помідори, які вже зіпсувалися. Ознаками псування є:

тріщини

плями цвілі

будь-які пошкодження на поверхні

гнильний, гіркий або неприємний запах

плодові мухи

виділення соку

Помідори з прожилками будуть несмачними

Тверді білі прожилки можна зустріти як у стиглих томатів, так і у гібридних сортів. Вони сприяють рівномірному фарбуванню м’якоті та продовжують термін зберігання плодів, що зручно при транспортуванні на великі відстані.

Іноді такі прожилки, особливо із зеленуватим відтінком, з’являються через брак калію чи кальцію, хвороби рослини, різкі температурні коливання чи сильну спеку.

Їсти такі помідори можна, але їх смак і харчова цінність будуть нижчими, ніж у плодів, що повноцінно визріли.

Раніше ми розповіли, як захистити помідори на городі від попелиці та білокрилки без хімії та пестицидів. Найкращим способом захистити помідори та інші культури від комах-шкідників є посадка на грядках чорнобривців.