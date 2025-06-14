Львів'янка взялася власноруч "реставрувати" пам’ятку: українці розгнівані (відео)

Одна з мешканок змінює вигляд фасаду. Реакція львів’ян — миттєва, але є й ті в кого виникли питання до влади міста

У Львові чимало будинків, які мають історичні та культурну цінність. Проводити самовільну заміну вікон чи роботи на фасаді в них не можна, тож жінка, яка фарбувала частину будинку в білий на балконі неабияк здивувала львів'ян.

Її дії, зафільмовані на відео в ТікТоці, викликали шквал негативних коментаріїв. Частина з дописувачів зазначили, що вже повідомили на гарячу лінію Львова про таке "неподобство".

Проте частина коментаторів зауважила — вивіски різноманітних магазинів псують історичну будівлю не менше, а також що нижня частина — вже пофарбована.

Коментатори наголошують на подвійних стандартах

Ба більше — загалом стан історичних будівель у Львові порівняли з руїнами. Служби не дбають про будинки, стверджують коментатори.

Історичні будинки розвалюються

Місцеві кажуть — власники квартир у історичних будівлях та пам'ятках підписують охоронний договір, за яким зміни фасаду заборонені та мають бути попередньо узгоджені. Жінка ж на відео може отримати покарання за правопорушення.

Для будинків на цій вулиці діють особливі правила

Якщо орієнтуватись по зовнішньому вигляду будівлі — це будинок на вулиці Пекарська, 3 в центрі Львова. Будинки тут австрійської побудови, квартири під оренду коштують чимало (близько 30 тисяч грн за трикімнатну квартиру) та здебільшого збережені в автентичному вигляді.

Пекарська, 3 на карті

Ця кам’яниця на чотири поверхи на Пекарській, 3 зведена у 1912 році за проєктом Артура Шлеєна. Скульптурне оформлення — робота Франциска Томаша Берната. Фасад вирізняється незвичним поєднанням мавританських і готичних форм. Цей житловий будинок з 1990 року — пам'ятка архітектури місцевого значення.

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