На березі озера біля унікального монастиря: де на Львівщині можна відпочити дешево та з комфортом

В одному місці зібрано все, що потрібно для гарної відпустки

Під час планування поїздки у відпустку в українців насамперед узимку виникають думки про Буковель, а влітку — про пляжі Одеси. Однак в Україні значно більше цікавих місць, де можна добре і недорого провести час.

Наприклад, на Львівщині є комплекс "Цісарське урочище". За даними сайту booking.com, номер на одну дорослу людину може обійтися приблизно в тисячу гривень на день.

Розташований він за 18 кілометрів від Стрия на околицях села Розгірче. Гостям комплексу пропонують сад з обладнанням для приготування барбекю, сауну, безкоштовний інтернет та комфортні номери. При цьому буквально за сотню метрів від готелю розташований монастир серед скель.

Також тут є і ресторан, де подають страви традиційної української кухні. Комплекс приймає відвідувачів з дітьми і не заперечує проти домашніх вихованців, хоча за це можуть стягнути додаткову плату.

У середньому вартість проживання за ніч для однієї особи буде на рівні 900 гривень, проте все залежить від дати заїзду.

Розгірче

Судячи з оцінок, які залишили користувачі, комплекс вартий того, щоб включити його до свого списку місць для відвідування.

Відвідувачі залишилися задоволеними

Комплекс розташований на березі озера

Котеджі виконані з дерева

Інтер’єр виконаний у традиційному стилі

Для великих сімей є більші будиночки

Монастир серед скель

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