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На березі озера біля унікального монастиря: де на Львівщині можна відпочити дешево та з комфортом

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Розгірче Новина оновлена 15 червня 2025, 20:28
Розгірче

В одному місці зібрано все, що потрібно для гарної відпустки

Під час планування поїздки у відпустку в українців насамперед узимку виникають думки про Буковель, а влітку — про пляжі Одеси. Однак в Україні значно більше цікавих місць, де можна добре і недорого провести час.

Наприклад, на Львівщині є комплекс "Цісарське урочище". За даними сайту booking.com, номер на одну дорослу людину може обійтися приблизно в тисячу гривень на день.

Розташований він за 18 кілометрів від Стрия на околицях села Розгірче. Гостям комплексу пропонують сад з обладнанням для приготування барбекю, сауну, безкоштовний інтернет та комфортні номери. При цьому буквально за сотню метрів від готелю розташований монастир серед скель.

Також тут є і ресторан, де подають страви традиційної української кухні. Комплекс приймає відвідувачів з дітьми і не заперечує проти домашніх вихованців, хоча за це можуть стягнути додаткову плату.

У середньому вартість проживання за ніч для однієї особи буде на рівні 900 гривень, проте все залежить від дати заїзду.

Розгірче на карті
Розгірче

Судячи з оцінок, які залишили користувачі, комплекс вартий того, щоб включити його до свого списку місць для відвідування.

Відпочинок у Розгірчі, оцінки відвідувачів
Відвідувачі залишилися задоволеними
Розгірче озеро
Комплекс розташований на березі озера
Розгірше котеджі
Котеджі виконані з дерева
Розгірче, відпустка
Інтер’єр виконаний у традиційному стилі
Розгірче
Для великих сімей є більші будиночки
Монастир у Розгірчі
Монастир серед скель

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Теги:
#Львівська область #Туризм #Відпочинок