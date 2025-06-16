На черешню вже треба брати кредит: ціни на продукти в Україні породили нову хвилю мемов

Найкращий спосіб не заплакати – добре посміятися

Вартість харчових продуктів в Україні досягла критичних позначок – у травні фрукти подорожчали на 18%, а м’ясо зросло у ціні на 5,4%. Негода знищила врожай кісточкових плодів, ягід та овочів у травні та червні у західних областях України. Майже повністю загинула полуниця, сильно постраждала розсада помідорів, огірків та черешня.

Проте українці знаходять привід для гумору та іронії. Вони вже почали клепати меми й на цю тему. "Телеграф" зібрав найкумедніші.

Один з інтернет-користувачів втілив свою думку про те, що тепер, щоб поїсти ягід, доведеться брати кредит. Причому не встигнеш віддати першу позику, як захочеться спробувати вже іншу ягоду.

Дехто задумався, що на черешню доведеться тепер збирати гроші, як раніше – на велику покупку.

Були й інші меми, що зображують ситуацію із цінами на продукти. На першому зображенні персонаж говорить цибулі: "Ця цибуля не змусить мене плакати!", тримаючи її в руці. На другому зображенні написано: "Минулого року ти купував мене на 30% дешевше". На останньому зображенні той самий персонаж плаче, що є іронічним натяком на подорожчання овочів та розчарування покупця високими цінами.

Також креативні гумористи у мережі з квітами та запаленням поминальної свічки ховали тисячу гривень.

Ще один автор зобразив серцевий біль, що зазнає при розлученні з грошима.

Крім того, в мережі з’явився мем, який натякає на те, що зараз фрілансом неможливо заробити собі на їжу.

Раніше українські інтернет-користувачі почали масово створювати меми про війну між Ізраїлем та Іраном, жартую таким чином над реакцією світової спільноти. Особливо дісталося ООН, яка порівнюється з безпорадним спостерігачем.