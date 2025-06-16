Якщо проігноруєте цей сигнал, помідори можуть загинути. Чому закручується листя та що робити

Цей сигнал не можна ігнорувати

Помідори потребують догляду та уваги, проте власноруч вирощені томати — найсмачніші. Деякі городники скаржаться на закручування листя помідорів догори.

В одній з Facebook-груп городників попросили порад, з якої причини листя помідорів підкручується догори. Користувачу назвали кілька можливих причин та способів подолати це явище.

Листя томатів закручується догори

Нестача вологи

Деякі коментатори відповіли, що це може бути через нестачу вологи. Закручуючи листя, рослина зменшує площу випаровування. Помідори просто треба добре полити.

Бракує підживлення

Інші вважають, що помідорам не вистачає добрив. Порекомендували розвести трошки нітроамофоски і полити помідори, відступивши трошки від кореня.

"Через тиждень буде результат. Мої теж такі були. В період дощів просто підсипали, зараз гарні", — пишуть в мережі.

Інші причини, з яких листя томатів закручується догори

Надлишок азоту — коли в ґрунті забагато азотних добрив, листя може деформуватися і закручуватися

— коли в ґрунті забагато азотних добрив, листя може деформуватися і закручуватися Високі температури — при спеці понад 30 градусів рослини захищаються, згортаючи листя

— при спеці понад 30 градусів рослини захищаються, згортаючи листя Вірусні захворювання — деякі віруси викликають скручування листя. Зазвичай це супроводжується зміною кольору або появою плям

Що робити:

регулярний полив (краще рідше, але рясніше) притінення в спекотні дні перевірка кислотності ґрунту (оптимально 6.0-6.8 pH) при підозрі на хвороби обробка фунгіцидами

Раніше "Телеграф" розповідав, як захистити помідори на городі від попелиці та білокрилки. Це можна зробити без хімії та пестицидів.