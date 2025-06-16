Туалети, як у Парижі: вагони Укрзалізниці викликали фурор серед пасажирів (відео)

Комфорт нового рівня — від світла і розеток до туалетів із пеленальними столиками

Нові вагони від Укрзалізниці намотують кілометри Україною, а їхні пасажири в захваті від умов. Ці вагони мають підвищений рівень комфорту. Стосується це не тільки плацкартних вагонів, а й купейних. Особливий захват у тих, хто давно не подорожував викликають санітарні зони вагону.

Дійсно, похизуватись у нових вагонах є чим — все чисте, нове, пристосоване для людей з інвалідністю та жінок, що подорожують із дітьми. У санвузлі є сповивальний столик, а сам туалет — вакуумний.

Подібні вагони курсують на різних напрямках. В коментарях ділились, що мандрували в таких вагонах з Києва до Одеси та до Запоріжжя. "Нові вагони — топ", — пишуть користувачі та навіть порівнюють їх із готелями у Франції. І саме в туалетній темі. В мережі розмістили відео з туалету у готелі в Парижі. Своїм дизайном він нагадав користувачам туалет у потязі "Укрзалізниці".

Окрім нових сучасних туалетів, купейні вагони оснастили столиками для пасажирів на верхніх полицях, встановили різні режими керування освітленням та порти для зарядки різних девайсів. Вагони обладнані кондиціонерами, є навігація шрифтом брайля, додаткові поручні.

Раніше "Телеграф" розповідав про плутанину із вагонами в потязі — 16 вагон, який був потрібен пасажирам не знайшовся в потязі, виявилось — він був в середині і "прикидався" іншим вагоном. Курйозна ситуація, втім, не була смішною для пасажирів, які шукали свій вагон.