Не пропустіть перший зорепад літа, цього року він буде особливим. Коли загадувати бажання

В потоці може бути від одного до 100 метеорів за годину

У червні відбудеться перший літній зорепад — Червневі Боотіди. Цього року він буде особливо видовищним.

Як розповідає "Астрономічний портал", метеорний потік Червневі Боотіди щорічно спостерігається з 22 червня по 2 липня. Цього року його максимальна активність припаде на 27 червня. Зорепад буде добре видно, адже у період його максимуму, місяць матиме фазу, близьку до новолуння. Отже, небо буде темним, а метеорний потік — добре видно.

Червневі Боотіди — що відомо

Зорепад Червневі Боотіди породжує комета 7P/Понса-Віннеке, через чию орбіту Земля проходить у червні. Може спостерігатися від 1 до 100 метеорів на годину.

Зазвичай це не дуже сильний метеорний потік, але іноді спостерігається сплеск його активності. Дуже яскравим зорепад Червневі Боотіди був у 1916 році, що і призвело до його відкриття. Також багато метеорів було у 1998 та 2004 роках.

Назва Червневі Боотіди пішло від сузір'я Волопас (bootes). Здається, що метеори вилітають прямо з нього. У цій точці неба у них радіант (точка неба, з якої нібито виходять видимі траєкторії метеорів метеорного потоку).

Сузірря Волопас

Зорепад часто асоціюється з загадуванням бажань. Вважається, що, якщо встигнути загадати бажання, поки летить зірка, що падає — воно неодмінно збудеться.

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