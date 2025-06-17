Колись виспимось і латте на пустирнику: українці клепають меми про життя під обстрілами

Чим агресивнішими стають атаки росіян, тим більше жартують українці. Цю націю не зламати

Київ пережив один із найстрашніших ударів із початку війни. Відомо про 14 загиблих, кількість постраждалих сягнула понад сотню людей. Але українці – воістину непохитна нація. Вони продовжують жартувати, тепер уже на тему обстрілу.

"Телеграф" зібрав найяскравіші меми та жарти про повітряні атаки, які в деяких випадках спричиняють панічні, а також непереборне бажання виспатися навіть під ударами ракет і дронів. Деякі гумористи використовували лайку, проте звинувачувати їх у цьому після такої ночі просто неможливо.

Українці пожартували щодо гнучкого графіка роботи: якщо вижили, то на роботу треба йти, а якщо ні — то необов’язково.

Чорний гумор продовжили у вигаданому обговоренні, як за інструкцією потрібно діставати оголене тіло з-під завалів: прикривати його одразу чи ні.

Один з авторів поділився станом частини українців після російської повітряної атаки та назвав це діагнозом.

Хтось запропонував рятувати своє життя у разі ядерної атаки у сміттєвозі, оскільки, на його думку, комунальників лиха оминають.

Декілька мемів торкалися непереборного бажання нарешті виспатися, хай навіть і під ракетно-дроновою атакою.

Деякі українці висловлювали свою стійкість та злість щодо росіян.

Насамкінець поділимося життєствердним мемом, який може стосуватися не лише обстрілів, а й будь-яких неприємних ситуацій.

Раніше ми опублікували добірку кращих мемів про високі ціни на продукти. Справжньою музою жартівників стала черешня, яка стоїть майже як золото, зокрема через весняні заморозки.