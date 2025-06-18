Мексиканський вайб: кактуси, що розквітли на клумбі у Дніпрі, надихнули мережу на жарти про текілу
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В мережі сміються
В Дніпрі зацвіли кактуси опунція. В мережі жартують, що їх вирощують любителі текіли.
Фото опунції, що квітне жовтими квітами в одному з дворів Дніпра, опублікував Telegram-канал "Труха Дніпро". "Оце я розумію, мексиканський вайб. Бармене, плесни текіли", — підписали там фото.
В мережі підхопили жарт про текілу
"Хтось сильно любить текілу", "Ну, клімат змінюється, кактуси цвітуть. Текіла ллється. За здоров'я!", — пишуть коментатори.
Чи можна зробити текілу з цих кактусів
Насправді цей вид кактусів не використовують для вироблення текіли. Це — опунція, (Opuntia humifusa) — прямостійні або сланкі чагарники. Опунція — морозостійкий вид кактуса, що може витримати до 30 градусів морозу, але не виносить надмірної вологи.
Опунція має колючі, схожі на вушка стебла. Вона цвіте в травні-червні — кожна квітка живе одну добу, але бутонів багато, через що є ефект тривалого цвітіння. Плоди опунції червоного кольору, вони їстівні — дозрівають у серпні.
Але текіла робиться з іншого кактусу. Цей традиційний мексиканський алкогольний напій виробляється шляхом зброджування та перегонки соку блакитної агави.
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