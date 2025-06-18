Перець зупинився в рості після пересадки. Без термінових дій врожаю не буде

Прості дії врятують врожай

Перець може "завмерти" після висадки у ґрунт. Кущики можуть навіть пожовтіти й почати скидати листя та квіти — але рослинам можна допомогти.

Чому не росте перець — чотири причини

Є кілька факторів, які можуть негативно впливати на розвиток кущів перцю. Про них розповідає Telegram-канал "Наша дача".

Холодний ґрунт: Перець — теплолюбна культура, якщо земля холодна, коріння спрямовує всі сили на виживання, зросту немає. Рослина чекає, поки ґрунт прогріється вище +12 +14 градусів.

Переросла розсада: Якщо рослина завелика, після пересадки коренева система не може повноцінно живити надземну частину. Спочатку вона оновлює коріння і лише після цього піде у ріст.

Нестача живлення: У бідному на поживні речовини ґрунті ріст рослин уповільнюється. Після висадки перець потребує азоту для нарощування зеленої маси.

Перевантаження плодами: Маленька рослина, що вже зав'язала перчинки, всі сили віддає плодам, їх не лишається на розвиток коренів та зеленої маси. На слабких кущах треба видалити коронну квіточку та перші зав'язі. Це дасть змогу рослині набрати сили й в майбутньому вона віддячить щедрим врожаєм.

Як допомогти перцю

Висаджувати перець треба у добре прогрітий ґрунт. Через 7-10 днів після висадки (або при перших ознаках стресу) рослини треба підживити комплексним добривом з високим вмістом азоту. Наприклад, розчином "Курника".

Крім того, поки коріння адаптується до нових умов, треба допомогти рослинам через листове підживлення. Городники радять обробляти їх комплексними добривами для листових підживлень. В них добре додавати антистресові стимулятори росту.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за листям перцю зрозуміти, чого не вистачає рослині. Щоб отримати щедрий врожай треба вчасно підгодовувати кущі.