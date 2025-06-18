Тобі запропонували "дати картку на день"? Це схема злочинців

Передав картку – став частиною злочину. Як працює схема з "грошовими мулами"

Проблеми з банківськими картками можуть виникнути через технічні несправності або ж помилку власника. Однак є й схеми шахрайства, де залучають людей, які мимоволі стають співучасниками злочину. Йдеться про схеми передачі в користування платіжних карток чи банківських рахунків.

За це обіцяють близько тисячі гривень на день, намагаючись таким чином "зловити" любителів легких грошей, розповідають у Нацбанку. Також можуть бути пропозиції роботи, де потрібно відкрити рахунок на своє ім'я для переказу коштів.

Такі рахунки та картки використовуються для шахрайства, фінансування терористів, торгівлі людьми або наркотиками тощо. Таким чином "відмивають" гроші. Людей, які погоджуються "позичити" картку чи рахунок за винагороду, називають "дропами" або "грошовими мулами". Власник рахунку чи картки в такій схемі є співучасником злочину.

Схема проста: картку — для переказів, людину — під кримінальну статтю

Для "грошових мулів" може настати кримінальна відповідальність, адже участь у фінансових махінаціях, навіть несвідома, тягне за собою статтю. Можна отримувати блокування рахунків в усіх банках, що потім викличе проблеми із працевлаштування. Якщо ж рахунки мали ваші кошти — з ними можна попрощатися. В тому числі і з заощадженнями, до яких ви доступу не надавали.

В Нацбанку радять не погоджуватися на подібні пропозиції та не виконувати перекази чи зняття готівки для сторонніх осіб. В разі надходження таких пропозицій — повідомляти в кіберполіцію. Якщо ж ви вже потрапили у схему, окрім звернення до правоохоронців потрібно також звернутися до банку та заблокувати рахунок.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що робити, якщо термінал гроші отримав, але на картці вони не з'явились. Вихід є, але треба буде чекати.